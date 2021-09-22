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Американский генерал: "Россия - главная военная угроза США"

22 сентября 2021, 06:50  •  50 • Политика
Глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Глен Ван Херк считает именно Россию "главной военной угрозой" США с "кинетической точки зрения".
"Россия сегодня является главной военной угрозой для Родины. Это не Китай - это Россия", - заявил глава Северного командования Вооруженных сил США, командующий американо-канадским Объединённым командованием аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) генерал Глен Д. Ван Херк.
В интервью журналу Air Force Magazine генерал заметил, что Китай представляет "долгосрочную угрозу существованию" Америки, а вот Россия является более серьёзной военной угрозой "с кинетической точки зрения: подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты и тому подобное".
При этом Ван Херк считает Москву и Пекин "равными в некинетическом - киберпространстве" и призывает США опасаться и России, и Китая. Особое внимание в этом плане генерал уделяет таянию арктических льдов, считая, что из-за этого противники Америки скоро будут намного ближе к США.
"Примерно через 10 лет у нас будут русские и китайцы, работающие в этом пространстве 24/7/365", - высказался генерал. - Если вы постулируете это вперёд и сопоставите это с [концепцией] защиты далеко вперёд, нам придётся победить эту угрозу, прежде чем мы сможем двигаться дальше".
Ван Херк также отметил новые гиперзвуковые ракетные возможности, которые использует Россия.
"Собираемся ли мы защищать родину от гиперзвуковых возможностей? Или мы будем полагаться на наше стратегическое сдерживание, или позволим ему это сделать?" - задаётся вопросами Ван Херк.

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