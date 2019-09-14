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Американский генерал признал бессмысленность погони за российским гиперзвуком и призвал США уйти в глухую оборону

14 сентября 2019, 14:09  •  158 • Политика
Американский генерал Томас Фоер представил подробное исследование, в котором обосновал бессмысленность погони за российскими разработками в области гиперзвукового оружия. По его мнению, США следует переходить в глухую оборону и пытаться осознать, как жить и защищаться в изменившемся мире.
Генерал-лейтенант армии США в отставке Томас Фоер обратил внимание на то, что все звучащие в Вашингтоне призывы срочно догнать Россию в области гиперзвукового вооружения аргументированы политическим противостоянием с Россией и Китаем. Однако, настаивает он, никто в американском командовании на сегодняшний день не понимает, для решения каких оперативных задач Пентагону нужен гиперзвук.
Как отмечается в статье Nation Interest, в течение ближайших пяти лет армия США собирается потратить 1,2 млрд долларов на разработки в области гиперзвука. По мнению Фоера, возглавляющего Центр национальной обороны при Фонде наследия, это безумие.
По его словам, стремление Китая заполучить такое оружие понятно - к примеру, оно позволит уничтожить американский центр слежения и наведения на тихоокеанском острове Гуам. Но совершенно непонятно, что собирается делать с принципиально новым оружием Пентагон. В России, отмечает он, также нет объектов противоракетной обороны, уничтожение которых потребовало бы именно этот тип вооружений.
"Не лучше ли нам инвестировать наши ресурсы в оборону, а не нападение?" - спрашивает Фоер.
По его мнению, тот факт, что Россия уже обладает несколькими типами гиперзвукового оружия — и межконтинентальными баллистическими ракетами, и системами других типов — говорит о том, что США пора переходить в глухую оборону и задуматься о создании скрытной крылатой ракеты наземного базирования.

А могли бы купить у Путина

Ранее стало известно, что в рамках панельной дискуссии на ВЭФ, когда речь зашла о глобальной безопасности, Владимир Путин рассказал о том, как он во время встречи с Дональдом Трампом в Осаке, где проходил саммит G20, предложил американскому президенту купить российское гиперзвуковое оружие.
Предложение прозвучало в ответ на уверения американского президента, что США вот-вот "создадут что-то подобное". Путин же отметил, что, может, и создадут, но "зачем же тратить деньги", если в России такое оружие уже есть, поэтому она может и поделиться с "целью равновесия, но без ущерба собственной безопасности".
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в разговоре с Царьградом отметил, что Путин сделал в адрес коллеги жест доброй воли, в то время как Трамп серьёзно лукавил, говоря об американских разработках.
"Американцам последнее время не удалось вырваться дальше, чем ракета, скорость которой измеряется примерно в 5-6 махов, а российские ракеты уже приняты на вооружение. К примеру, система "Кинжал", которая летает со скоростью 20 махов. А некоторые системы летают и со скоростью 27 махов. Таким образом, некоторые системы летают втрое быстрее, чем у американцев", - отметил военный обозреватель "КП".

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