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Американский генерал пожаловался: Русские довели янки в Сирии до нервного стресса

11 апреля 2021, 12:35  •  185 • Политика
Американский генерал признался, что во время его службы в Сирии русские регулярно доводили пилотов ВВС до нервного стресса. "Русские никогда не сворачивают", - возмущался он, жалуясь, что его лётчикам постоянно приходится менять курс при встрече.
Бригадный генерал американской авиации Чарльз Коркоран, находясь в Сирии, очень возмущался тем, что при появлении самолётов Москвы подконтрольное ему авиаподразделение вынуждено разбегаться.
Мастерство и профессионализм русских лётчиков зачастую доводили американских пилотов до нервного срыва. По словам военного, русские никогда не сворачивают - и в итоге американцам приходится менять курс.
Коркоран посетовал, что это сильно деморализует пилотов. Так что, учитывая убеждённость Штатов в отсутствии себе равных, неудивительно, что каждая встреча с самолётами ВКС заканчивается стрессом.
Другой военный, отставной полковник американских ВВС Майк Сомерс в одном из интервью указал, что Америка привыкла к абсолютному доминированию в воздухе. В связи с этим становятся понятны различного рода заявления Пентагона о том, что кто-то летает "не там" или того хуже - перехватывает американские самолёты.
Так, известен случай, когда русский Су-35 в течение 42 минут кошмарил патрульный самолёт Boeing Р-8А Poseidon ВМС США, отгоняя его от русской базы в Тартусе.
Американские пилоты были в шоке от того, что русский ас промчался у них перед носом "кверху брюхом", создав такую волну турбулентности, что лётчики кричали в эфир: "It's dangerous! Why?" ("Это опасно! Зачем?")
После чего в очередной раз Пентагон набросился на Россию с обвинениями в "непрофессионализме". Но в Минобороны указали, что действия Су-35 угрозы никому не несли, ведь истребитель просто летел неподалёку.

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