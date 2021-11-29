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Американский генерал пожаловался на троллинг Байдена со стороны Путина и Си Цзиньпина

29 ноября 2021, 14:55  •  151 • Политика
Джо Байден. Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Россия и Китай демонстрируют неуважение к США, считает офицер
Белый дом должен обратить внимание на военный союз, который организовали президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Москва и Пекин демонстрируют полное неуважение к Вашингтону, а главы государств троллят американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил генерал-лейтенант запаса Кит Келлог.
В прямом эфире Fox News отставной офицер пожаловался, что военный союз Китая и России сделал из США "посмешище", пользуясь слабостью и нерешительностью администрации Байдена.
"Они троллят президента США. Вот почему это должно вызывать беспокойство у всех", – заявил Келлог.
Генерал назвал соглашение между Россией и Китаем обычной процедурой, в рамках которой два государства, сотрудничая друг с другом, развивают отношения. Однако это является показательным неуважением к Америке, считает офицер.
По мнению Келлога, Байден демонстрировал отказ от решения проблем еще до того, как стал главой государства. Военный напомнил о нерешительности политика, когда США охотились за Усамой бен Ладеном. Аналогичная история, по его словам, повторилась при выводе войск из Афганистана.
Напомним, раннее американский дипломат Пит Хукстра подчеркнул, что Джо Байден попал в трудное положение после заявления о поддержке Украины со стороны США. Политик поставил под сомнение готовность главы государства пойти против России. 

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