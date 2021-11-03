Американский генерал поделил мир между Россией, Китаем и США

Генерал Милли заявил, что устройством мира сегодня заведуют Россия, Китай и США. А также отдельно оправдался за вывод американских войск из Афганистана.

Глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли в ходе форума по безопасности института Аспена вынужден был признать, что Вашингтон больше не является единственным центром устройства мира (да и являлся ли вообще?). Сегодня центры находятся в России, США и Китае, сказал Милли.

Мы входим в триполярный мир с Китаем и Россией в качестве больших сил,

- такова цитата генерала Милли.

А дальше всё в лучших традициях США. С точки зрения Милли, триполярный мир опаснее того, что мы знали 40 и 50 лет тому назад. Планета стратегически стала менее стабильной, считает генерал.

Отдельно Милли оправдался за вывод войск США из Афганистана. Он подчеркнул, что не следует считать это бегством, а также просил прекратить недооценивать Вашингтон. Правительства других стран, как считает Милли, должны воспринимать США серьёзно.

Тайные встречи России и США стали явными

Накануне директор ЦРУ Уильям Бёрнс по приказу президента США Джо Байдена прибыл в Москву и провёл переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым. О переговорах рассказали в русском ведомстве.

В то же время на днях американская газета The New York Times выпустила материал, в котором рассказывалось о "тайных переговорах" между США и Россией. По данным издания, они начались после личной встречи президента США Джо Байдена с главой России Владимиром Путиным. Теперь о переговорах заговорили официально.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бёрнсом,

- гласит сообщение на сайте Совбеза.

Отмечается, что на встрече стороны обсуждали состояние отношений России и США. Никаких других подробностей переговоров не сообщается.

Американские официальные представители констатируют, что сегодня отношения наших стран несколько лучше, чем, например, год тому назад. Однако на экспертном уровне призывают не делать далеко идущих выводов.

В ожидании "маленькой войны"?

Военный эксперт Юрий Кнутов полагает, что нам не стоит доверять оптимистичным публикациям The New York Times о якобы стабилизирующихся отношениях. Да и слову политиков веры мало. Лучше смотреть на поступки.

Кнутов напомнил, что с приходом Байдена Вашингтон лишь непрестанно усиливал военное давление на Россию.

Пугает отработка задач по применению - пока условному - ядерного оружия против Балтийского флота, Черноморского флота, против других целей, которые находятся на территории России, - заметил эксперт в беседе с "Первым русским". - Причём опасность этих учений заключается в том, что те, кто их планирует и проводит, исходят из того, что Россия не ответит. Они исходят из того, что этот удар будет нанесён как предупредительный, Россия, соответственно, промолчит, и на этом всё закончится, и США фактически выйдут из войны, одержав победу.

"То есть такая быстрая война, маленькая победоносная война, которая закончится в пользу США, и Россия поведёт себя точно так же, как СССР в 1991 году, сдав все позиции Западу, и закончилось это всё распадом страны", - резюмировал Кнутов. По его мнению, попытка осуществить этот сценарий хорошо просматривается.

Он добавил, что Россия должна максимально жёстко отвечать на подобные провокации, в том числе с использованием ядерных сил сдерживания. "А когда количество здравомыслящих людей в США увеличится до определённого уровня, появится надежда на нормальные переговоры", - полагает Кнутов.