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Американский генерал остепенил желающих войны с Россией неожиданным откровением

24 января 2022, 12:20  •  233 • Политика
Глава Командования сил флота США адмирал Дэрил Кодл остепенил угрожающих России и рвущихся воевать с Россией неожиданным откровением.
По словам военного, на сегодняшний день дела у ВМС США обстоят настолько плохо, что в случае военного конфликта даже с равным по силе противником, не говоря о более сильном, флот понесёт большие потери.
Выступая на ежегодной конференции Ассоциации надводного флота, Кодл заявил о том, что американские военно-морские верфи и судоремонтные заводы сильно изношены и не справляются с нагрузкой. Он также добавил, что боевые корабли не ремонтируют, а сроки сдачи новых каждый раз откладывают, передаёт РИА Новости.
Также военный добавил, что в случае масштабных потерь флота восполнить их будет просто нечем. Дело в том, что судостроительных мощностей недостаточно для ремонта сразу нескольких крупных объектов.
Он также добавил, что самая тяжёлая ситуация сложилась с авианосцами и подлодками. Катастрофически не хватает сухих доков и верфей, а те, что есть, работают на пределе возможностей.

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