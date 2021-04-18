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Американский генерал обещал Украине проблемы в случае войны с Россией
18 апреля 2021, 20:35 • 78 • Политика
Генерал ВВС США пояснил, что ожидает Украину в случае начала войны с Россией. По словам военного, ни США, ни НАТО не будут принимать участие в войне против России.
О последствиях войны Украины против России рассказал генерал ВВС США Филип Бридлав.
По словам американского военного, Украине крайне опасно недооценивать спектр возможностей армии России.
"Это недопустимо и неумно. Говорю это как военный человек", - передаёт "РИА Новости" слова генерала.
Представитель США отметил, что не может назвать страны, которые бы оказали помощь Украине в случае войны с Россией.
- подчеркнул Бридлав.
Генерал также отметил, что Украина не является "полем боя" между США и Россией.
Обстановка в Донбассе обострилась в феврале 2021 года, ВСУ начали обстреливать ЛДНР из запрещённых "Минском-2" видов оружия, в апреле беспилотник Украины убил мальчика под Донецком.
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