Американский генерал испугался русских в Сирии: "Я не могу"

Американский генерал испугался русских в Сирии, иронично поведал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. "Я не могу со своими войсками работать", - процитировал слова военного эксперт.

Пентагон давно проявляет сверхнаглость в отношении России. Об этом Царьграду заявил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Напомним, фрегат "Маршал Шапошников" во время учений кораблей Тихоокеанского флота "применил соответствующие средства" против американской подлодки "Вирджиния", которая находилась в районе курильского острова Уруп.

Затем Минобороны России вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве, обвинив американскую сторону в грубом нарушении норм международного права и организации провокации, которая создавала угрозу национальной безопасности.

По мнению Баранца, подобные "шутки" Пентагона представляют огромную опасность. Не исключено, что сегодня президенту США Джо Байдену пришлось бы оправдываться за появление братской могилы на 130-140 погибших американских моряков.

При этом Россия "мешает" Вашингтону везде: в космосе, в воздухе, на суше, на Курилах и в Сирии.

"Потому что врубаем системы РЭБ, и американский генерал говорит: вы знаете, я не могу со своими войсками работать, от радиоэлектронной борьбы, потому что здесь очень агрессивная русская среда", - иронично пояснил эксперт.

Как ранее заявил телеканалу "360" политолог Армен Гаспарян, Россия не намерена воевать на Украине. Но США продолжают рассказывать сказки о мифической русской угрозе.

Если бы Москва действительно готовилась к наступлению на Украину, то ведущие телеканалов уже облачились бы в военную форму и подготовили предписания. Подобного не происходит - потому что конфликт банально никому не нужен.

"Очевидно, что такой конфликт повлечёт за собой экономический коллапс", - подчеркнул Гаспарян.