Американский генерал будет готовить ВСУ к «столкновению с непредсказуемым врагом в непредсказуемых обстоятельствах»

В украинском Генштабе появился Кейт Дейтон, генерал армии США с 40-летним стажем
По следам инцидента в Азовском море председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий попросил НАТО прислать больше кораблей и самолётов в Чёрное море «как гарантию безопасности и стабильности».
«Могу сказать, что есть понимание генерального секретаря НАТО всей опасности, которую представляет российская агрессия не только для Украины, но и для всего свободного мира», – заявил Парубий.
Вслед за просьбой Парубия пришла новость о появлении в Генштабе Украины американского советника с 40-летним военным стажем генерал-лейтенанта Кейта Дейтона, директора Европейского центра исследований проблем безопасности им. Джорджа Маршалла. В задачи Дейтона входит контролировать ход реформ ВСУ для приближения украинской армии к стандартам НАТО.
«Я буду упорно трудиться над поиском приемлемого для Украины решения этого вопроса», – заявил генерал на встрече с министром обороны Украины Степаном Полтораком.
Кейт Дейтон входил в инспекционную группу Объединённых штабов ВС США в Ираке, направленную на поиски химического оружия у Саддама Хуссейна, в качестве координатора от США занимался палестино-израильским конфликтом, работал военным атташе при посольстве США в Москве, командовал различными подразделениями армии США в Германии, является соавтором книги «Будущее НАТО: столкновение с непредсказуемым врагом в непредсказуемых обстоятельствах».
Уже есть первые плоды деятельности Дейтона в Киеве. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Киев предложит Североатлантическому альянсу совместное патрулирование акватории Чёрного моря. «Ряд стран НАТО осуществляют воздушное патрулирование Чёрного моря, но я знаю, что несколько стран альянса выступают за патрулирование в Чёрном море и военными кораблями. Украина и Грузия заявляли о готовности вместе с нашими партнёрами из альянса участвовать в военно-морском патрулировании Чёрного моря…» – сказала Климпуш-Цинцадзе.
Официально свою просьбу Киев огласит на встрече министров иностранных дел стран НАТО с руководителями МИД Украины и Грузии на заседании комиссии Украина – Грузия – НАТО 4-5 декабря.
Соб. корр. ФСК
«Могу сказать, что есть понимание генерального секретаря НАТО всей опасности, которую представляет российская агрессия не только для Украины, но и для всего свободного мира», – заявил Парубий.
Вслед за просьбой Парубия пришла новость о появлении в Генштабе Украины американского советника с 40-летним военным стажем генерал-лейтенанта Кейта Дейтона, директора Европейского центра исследований проблем безопасности им. Джорджа Маршалла. В задачи Дейтона входит контролировать ход реформ ВСУ для приближения украинской армии к стандартам НАТО.
«Я буду упорно трудиться над поиском приемлемого для Украины решения этого вопроса», – заявил генерал на встрече с министром обороны Украины Степаном Полтораком.
Кейт Дейтон входил в инспекционную группу Объединённых штабов ВС США в Ираке, направленную на поиски химического оружия у Саддама Хуссейна, в качестве координатора от США занимался палестино-израильским конфликтом, работал военным атташе при посольстве США в Москве, командовал различными подразделениями армии США в Германии, является соавтором книги «Будущее НАТО: столкновение с непредсказуемым врагом в непредсказуемых обстоятельствах».
Уже есть первые плоды деятельности Дейтона в Киеве. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Киев предложит Североатлантическому альянсу совместное патрулирование акватории Чёрного моря. «Ряд стран НАТО осуществляют воздушное патрулирование Чёрного моря, но я знаю, что несколько стран альянса выступают за патрулирование в Чёрном море и военными кораблями. Украина и Грузия заявляли о готовности вместе с нашими партнёрами из альянса участвовать в военно-морском патрулировании Чёрного моря…» – сказала Климпуш-Цинцадзе.
Официально свою просьбу Киев огласит на встрече министров иностранных дел стран НАТО с руководителями МИД Украины и Грузии на заседании комиссии Украина – Грузия – НАТО 4-5 декабря.
Соб. корр. ФСК