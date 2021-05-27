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Американский гамбит: США мобилизуют Европу против России и Китая

27 мая 2021, 17:55  •  170 • Политика
Байден назвал контрпродуктивными дальнейшие санкции по "Северному потоку-2". Теперь США мобилизуют Европу для борьбы с Россией, а затем и Китаем, считает аналитик.
Президент США Джо Байден назвал введение санкций на данном этапе против газопровода "Северный поток — 2" контрпродуктивным шагом для отношений с Европой, поскольку проект практически завершен. Но что на самом деле скрывается за этим решением? Аналитики считают, что Белый дом просто изменил стратегию.
По мнению экспертов, отказом от санкций власти США убили разом двух зайцев. Во-первых, таким образом Белый дом "урегулировал" разногласия с Германией, и теперь может требовать от немецких властей каких-то уступок. А во-вторых, это позволяет США сформировать единую позицию европейских стран по поводу России, так как раньше вопрос газопровода не давал этого сделать.
Главный вопрос теперь состоит в том, что Белый дом потребует от европейцев в обмен на этот маленький "компромисс". Обозреватель портала ИноСМИ считает, что США могут попытаться мобилизовать Европу для давления на Россию, а затем и на Китай.

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