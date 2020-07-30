Украинская общественность сделала Илина едва ли не национальным героем, сообщив об "убийстве медика" в Донбассе, хотя на деле "Медик" был позывным Илина, а не его специализацией. При этом в телефоне наёмника нашли много интересной информации, которая позволяет взглянуть на эстонца с другой стороны.

Во-первых, в смартфоне Илина нашли фотографию американского флага с написанным от руки: "Слава Украине". Ещё одна фотография изображала военных в американской форме рядом с беспилотником.

Во-вторых, в его переписке нашли обмен сообщениями с военнослужащим ВСУ Пенкиным, которому Илин переслал 200 гривен. Пенкин, как сообщали СМИ, является

поставщиком наркотических веществ в украинской армии, пишет портал "Русская Весна".

Журналисты также обратили внимание на то, что Илин фактически нарушил законодательство Эстонии, когда пошёл воевать на стороне ВСУ. Власти Эстонии не запрещают своим гражданам становиться наёмниками, однако требуют, чтобы они извещали об этом Таллин. Илин же пошёл воевать, никого об этом не предупредив.