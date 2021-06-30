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Американский эсминец вторгся в русские воды возле Крыма - Коц

30 июня 2021, 02:15  •  207 • Политика
Американский эсминец Ross вторгся в русские территориальные воды возле Крыма. Об этом сообщает журналист Александр Коц, ссылаясь на сервис по отслеживанию морских судов MarineTraffic.
По его словам, судно ВМС США вошло в территориальные воды России, а затем резко изменило курс. За эсминцем неотступно следует некий неопознанный корабль, который, вероятнее всего, принадлежит русским пограничникам.
Давайте не будем ждать заявлений американцев об опасных манёврах русских. А расскажем, что там происходит рядом с Севастополем, - пишет Коц.
Скриншот: Telegram/Kotsnews
Ранее сообщалось, что американский ракетный эсминец Ross со скоростью 23 узла приближается к Крыму.Это уже не первый подобный случай за последнее время. 23 июня авиация России отогнала от Крыма британский эсминец Defender, осуществив предупредительные бомбометания. А 30 июня русские истребители не дали нарушить границу голландскому фрегату Evertsen. Впоследствии Нидерланды пожаловались на "опасные" и "агрессивные" манёвры русских.
Отметим, что корабли стран НАТО, подходя к берегам Крыма, демонстрируют своё непризнание крымского референдума. Они отказываются признавать воды Керченского пролива морской территорией России, осуществляя всё новые провокации в этом районе.

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