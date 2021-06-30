Американский эсминец вторгся в русские воды возле Крыма - Коц

Американский эсминец Ross вторгся в русские территориальные воды возле Крыма. Об этом сообщает журналист Александр Коц, ссылаясь на сервис по отслеживанию морских судов MarineTraffic.

По его словам, судно ВМС США вошло в территориальные воды России, а затем резко изменило курс. За эсминцем неотступно следует некий неопознанный корабль, который, вероятнее всего, принадлежит русским пограничникам.

Давайте не будем ждать заявлений американцев об опасных манёврах русских. А расскажем, что там происходит рядом с Севастополем, - пишет Коц.

Скриншот: Telegram/Kotsnews

Ранее сообщалось, что американский ракетный эсминец Ross со скоростью 23 узла приближается к Крыму.Это уже не первый подобный случай за последнее время. 23 июня авиация России отогнала от Крыма британский эсминец Defender, осуществив предупредительные бомбометания. А 30 июня русские истребители не дали нарушить границу голландскому фрегату Evertsen. Впоследствии Нидерланды пожаловались на "опасные" и "агрессивные" манёвры русских.

Отметим, что корабли стран НАТО, подходя к берегам Крыма, демонстрируют своё непризнание крымского референдума. Они отказываются признавать воды Керченского пролива морской территорией России, осуществляя всё новые провокации в этом районе.