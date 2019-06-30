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Американский эсминец снова отправился в Черное море

30 июня 2019, 11:39  •  102 • В мире
США направили в Черное море эсминец "Карни" для участия в военно-морских учениях Sea Breeze, сообщается на сайте Шестого флота Соединенных Штатов.
Отметим, что уже это пятый раз, когда военный эсминец США приходит в данный регион. Последний был совсем недавно - почти три месяца назад. Тогда для участия в учебных маневрах прибыл эсминец "Росс".
Напомним, что украино-американские учения Sea Breeze - 2019 начнутся уже завтра, в первый день июля. Отмечается, что будут отработаны маневры на море, суше в воздухе, а также под водой.
По украинскому законодательству в стране не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются специальным законом по представлению президента. Такой закон был подписан в марте.
Помимо учений Sea Breeze, он касается украинско-американских учений Rapid Trident, украинско-румынских Riverine, украинско-британских Warrior Watcher и многонациональных учений "Кленовая арка".

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