Американский эсминец снова отправился в Черное море

Отметим, что уже это пятый раз, когда военный эсминец США приходит в данный регион. Последний был совсем недавно - почти три месяца назад. Тогда для участия в учебных маневрах прибыл эсминец "Росс".

Напомним, что украино-американские учения Sea Breeze - 2019 начнутся уже завтра, в первый день июля. Отмечается, что будут отработаны маневры на море, суше в воздухе, а также под водой.

По украинскому законодательству в стране не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются специальным законом по представлению президента. Такой закон был подписан в марте.

Помимо учений Sea Breeze, он касается украинско-американских учений Rapid Trident, украинско-румынских Riverine, украинско-британских Warrior Watcher и многонациональных учений "Кленовая арка".