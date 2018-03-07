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Американский эсминец протестировал на России новую систему РЭБ

07 марта 2018, 17:24  •  927 • Политика
В ходе визита в Черное море корабль USS Carney опробовал средство борьбы с ракетными атаками.
ВМС США тестировали новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на эсминце USS Carney. В начале марта 2018 года корабль покинул Черное море, сообщает The Drive.
Издание опубликовало снимок корабля в момент прохода через пролив Босфор. На борту эсминца находилось оборудование AN/SLQ-32(V)6, предназначенное для противодействия ракетной атаке.
По данным экспертов, использование новых AN/SLQ-32(V)6 в Черном море дало возможность военным США испытать свои системы в пространстве российских средств радиоэлектронного воздействия.

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