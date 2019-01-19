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Американский эсминец Donald Cook направляется в Чёрное море

19 января 2019, 22:39  •  131 • Украина
Эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook направляется в Чёрное море.
 
Reuters
 

Об этом сообщает пресс-служба шестого флота ВМС США.

«USS Donald Cook начал прохождение пролива Дарданеллы в северном направлении 19 января, он идёт в Чёрное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море, укреплению стабильности и совместной готовности с нашими союзниками по НАТО и партнёрами в регионе», — говорится в сообщении.

Эсминец USS Donald Cook спущен на воду в 1998 году. Он заходил в Чёрное море дважды в 2014 году.

6 января сообщалось, что десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry в составе 22-й морской экспедиционной группы осуществляет переход через Дарданеллы в Чёрное море.

В Минобороны России сообщили, что сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» контролирует действия корабля ВМС США USS Fort McHenry, который зашёл в Чёрное море.

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