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Американский эсминец Donald Cook направляется в Чёрное море
19 января 2019, 22:39 • 131 • Украина
Эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook направляется в Чёрное море.
Reuters
Об этом сообщает пресс-служба шестого флота ВМС США.
«USS Donald Cook начал прохождение пролива Дарданеллы в северном направлении 19 января, он идёт в Чёрное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море, укреплению стабильности и совместной готовности с нашими союзниками по НАТО и партнёрами в регионе», — говорится в сообщении.
Эсминец USS Donald Cook спущен на воду в 1998 году. Он заходил в Чёрное море дважды в 2014 году.
6 января сообщалось, что десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry в составе 22-й морской экспедиционной группы осуществляет переход через Дарданеллы в Чёрное море.
В Минобороны России сообщили, что сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» контролирует действия корабля ВМС США USS Fort McHenry, который зашёл в Чёрное море.
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