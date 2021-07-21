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Американский эмиссар в Киеве отверг "нормандский формат"

21 июля 2021, 18:05  •  125 • Политика
Американский эмиссар в Киеве отверг "нормандский формат". В Госдепартаменте считают, что американское участие в переговорах по Донбассу - "это не то, что поможет решить проблему".
С таким заявлением в среду выступил советник Государственного департамента США Дерек Шолле.
Я полагаю, участие США в "нормандском формате" - это не то, что поможет решить проблему. Проблема - это Россия, Россия - это агрессор, тот, кто создаёт проблемы, - отметил он в интервью РБК Украина.
Дипломат добавил, что президент США Джо Байден во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости работать над снижением напряжённости в Донбассе, а также дать Украине поддержку, чтобы она "защитила себя".
Отметим, что Украина в данном случае выступает в роли агрессора, а не жертвы. Киев с 2014 года ведёт войну с жителями Донбасса, которые отказались признавать законным произошедший госпереворот. В 2015 году были приняты вторые Минские соглашения, которые должны были положить конец кровопролитию. Но за все эти годы Украина не выполнила ни одного из взятых на себя обязательств. Западные страны тем не менее не имеют к Киеву никаких претензий.
Добавим, что украинские политики уже не первый год просят расширить "нормандский формат" за счёт включения туда США. Киев надеется, что наличие союзника, осуществляющего прямое управление многими внутренними процессами в стране, поможет склонить чашу весов в его пользу. Пока же "нормандская четвёрка" состоит из европейских стран - России, Украины, Франции и Германии.

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