Американский эксперт: ситуация с СНВ-3 через призму стереотипов о Диком Западе • 26 • Аналитика

Американцы — рабы своих же стереотипов, которые они создали и внедрили в массовое сознание. Но, поскольку начали они это с себя, сами же больше всего от них и зависят.





Стереотипное мышление

Поэтому американцы очень любят применять свои же стереотипные схемы по любому поводу, и среди них, конечно, любимые ими фильмы, сериалы, комиксы и т.п. Себя, конечно, они сравнивают с "хорошей", как им кажется (или объявленной создателями таковой), стороной. Если берут пример из вселенной "Звездных войн", то это будет Республика или Повстанческий альянс, хотя большая часть американских пользователей, играющих в разные игры по этой вселенной, играют за "темную сторону", объявленную "плохой" (хотя что хорошего в той неуправляемой хаотической структуре, с бесконечными мелкими войнами, которой была их т. н. республика — вопрос открытый). Равно, кстати, как и наших пользователей.



Если это будет Дикий Запад, то свою сторону надо ассоциировать с храбрыми шерифами и маршалами или с бравыми (но мало чего умевшими на самом деле) армейцами, а не, скажем, с "нехорошими" индейцами, которых предки нынешних американцев подвергли геноциду. И вот тут любители стереотипов часто попадают в свои же сети, потому что историю своей страны знают по фильмам и комиксам, а не по историческим материалам, и знать что-то больше они просто не хотят. Даже ученые и аналитики — они тоже таковы.



Любитель вестернов на связи

Некий Брайан Смит, старший научный сотрудник Института национальной безопасности Университета Джорджа Мейсона (очередной "мозговой центр"), составлявший доклады по Договору СНВ-3 для Комитета по делам разведки Сената США и работавший экспертом по процедурам контроля в Договорах РСМД и СНВ-1 в Агентстве по контролю над вооружениями и разоружению, выпустил забавный комментарий по вопросам продления Договора СНВ-3. Точнее, по поводу безумных требований американской администрации по поводу его продления. И решил для наглядности использовать одну из "легенд" Дикого Запада, воспетую в десятках книг и фильмов, один от другого оторваннее от реальности. Речь о "знаменитом законнике, шерифе и ганфайтере" Уайатте Эрпе.



Разумеется, с Уайаттом Эрпом этот персонаж сравнивает США, подразумевая, что те защищают закон и сами — белые и пушистые. А Россию он поставил на место почему-то Айка Клэнтона, одного из недругов семейки (или, лучше сказать, "банды") Эрпов и одного из участников "знаменитой" перестрелки у Корраля О.К. Да только автор, видно, про эту перестрелку знает из одной из киноподелок в стиле вестерн, где события в Тумстоуне в 1880-1881 гг. описаны в духе "хороший Эрп и его братья и друзья против плохой банды "Ковбоев". О той перестрелке вообще любят писать что-то вроде "братья Эрп и Док Холлидэй перестреляли там отпетую семейку Клэнтонов, конокрадов, воров и убийц: считается, что в тот день на Дикий Запад пришли закон и порядок".



Но Смит сильно ошибся, потому что как раз исторический Уайатт Эрп был не то что не лучше всех тех, кого он стрелял, а чаще всего куда хуже их, да и стоял он не на стороне закона, а обычно на своей собственной, прикрываясь законом. Не правда ли, похоже на современные США? И с перестрелкой той все было "несколько" иначе, нежели понаписали в романах и наснимали в вестернах.



"Плохой" СНВ-3 и "хороший" СНВ-1

Но пока не о ганфайтере, а о сути статьи мистера Смита. Он трактует требование американцев об "усилении и расширении контроля над ядерным оружием" не как желание включить в СНВ-3 и запасы тактического/нестратегического ядерного оружия (ТЯО), и ядерные средства из набора "Оружия 1 марта", то есть речь идет о "Посейдоне" и "Буревестнике". Он считает, или знает, что американцы хотят и контрольные процедуры в СНВ-3 заменить на те, что были в СНВ-1. Мол, "учитывая историю России как серийного и постоянного нарушителя договоров по контролю над вооружениями это необходимо" (так пишет автор). Американцы, пусть и непринципиально, нарушали Договор РСМД, да и сами оттуда вышли, нарушали Договор по открытому небу (ДОН), и тоже оттуда выходят, вышли из Договора по ПРО (и ничего не создали за 20 лет без него, что бы действительно выходило за рамки ДПРО и требовало бы выхода оттуда, кстати), а потому подобные утверждения звучат как минимум забавно. Видимо, искать соринку в чужом глазу легче всего тем, у кого бревно в своем глазу имеется.



Смит предлагает сравнить СНВ-3 как сделку двух ганфайтеров, которые хотят держать свою огневую мощь под контролем, и пытается сравнивать, как будто вышеупомянутые стрелки структурировали бы свое соглашение в соответствии с СНВ-1 и СНВ-3. Револьверы он приравнивает к ракетам, вместо калибра — забрасываемый вес ракет, а вместо пуль — боевые блоки (ББ). Ракеты, как и оружие огнестрельное, должны быть проверены с максимальным боекомплектом и на максимальных дальностях стрельбы.



Первоначальная договоренность между стрелками (речь о почившем в бозе СНВ-1) ограничивала общую огневую мощь револьвера, то есть забрасываемый вес ракет. Это также ограничивало общее число всех камор в барабанах револьверов (число ББ в ГЧ МБР и БРПЛ). Чтобы сделать подсчет "пуль" простым и легко проверяемым, предполагалось, что каждая камора каждого барабана каждого револьвера заряжена пулей, точнее, патроном. А в новой договоренности между стрелками (СНВ-3) нет никаких ограничений на "калибр" револьвера и ограничивает только пули, фактически загруженные в патронник. Нет и ограничений на количество камор, которые может иметь ваш револьвер — только на общее количество револьверов. И если "револьвер" будет заряжен 1 патроном из штатных 10, то посчитают как с 1 патроном. И вот, мол, по мнению Смита, тут кроется засада для несчастного Уайатта Эрпа, что можно заставить другого ганфайтера показать 2-3 процента его "револьверов" в год, посмотрев, сколько там на самом деле заряжено "патронов". И если даже там найдется больше "патронов", чем тот заявлял (скажем, наши МБР "Ярс", будучи способны нести 6 ББ, по факту сейчас дежурят с 4 ББ, а вдруг на какой-то или каких-то ракетах их окажется 5), то "законник" не сможет логически заключить из этого, что общее количество пуль у Айка Клэнтона превышает установленные лимиты.



Опасный и ненужный (в данном случае) обман

К тому же Смит еще и начал врать, заявляя, что "Клэнтон" (то есть Россия) раньше "препятствовал и задерживал инспекции", что уже является прямой ложью, и по отношению к СНВ-1, и по отношению к СНВ-3. Если он реально работал в сфере инспекций, то должен знать, как они осуществляются, как их можно "задержать" и как можно обмануть. Смысла к тому же в этом никакого. Ну, обманешь. Ну, в итоге попадешься, если случайная выборка инспектируемых ракетных позиций попадет на те самые ракеты с дополнительными зарядами, и снять их не успеешь. Начнутся такие пылевые дипломатические бури, что неба видно не будет: а ради чего? Ради десятков или сотен зарядов на дежурстве? А смысл в этом какой сейчас? Война на пороге? Если так, то никаких проверок уже не будет с обеих сторон, и все будут лихорадочно пытаться доставить заряды возвратного потенциала, при этом не выводя слишком уж большое количество ракет с дежурства и пытаясь установить заряды так, чтобы противник н впечатлился масштабами, и не шарахнул от души первым. А если нет войны в ближайшей перспективе, что смысла в подобных фокусах просто нет: имеющихся на дежурстве сил и зарядов вполне достаточно для сдерживания намерений оппонента. Почему граждане Белоруссии должны сделать выбор без выбора?



Но Смит уверяет, что "до Уайатта Эрпа доходит, что, если напряжение будет нарастать дело пойдет к перестрелке, Айк Клэнтон может просто, быстро и, возможно, без ведома Уайатта, зарядить свои дополнительные каморы пулями, отчего Уайатту придется сделать то же самое в порядке самозащиты, и он начинает сомневаться, что эта сделка лучше, чем вообще никакой сделки". Разумеется, только мы, Россия, будем тайно наращивать численность размещенного стратегического арсенала. Американцы не будут? А Смит считает, что эффективно, мол, проверить соответствие реальности ограничениям в СНВ-3 "нельзя", хотя и признает, что две администрации США подтверждали и сертифицировали полное соответствие заявленного Россией фактическому положению дел. Но он считает, что такие выводы о соответствии обязательно основываются на выборках и существенных допущениях и экстраполяциях, да и общий забрасываемый вес не ограничивается. Это Смита уже, видно, начинает беспокоить Гондурас, точнее, ситуация с новой тяжелой МБР 15А28 "Сармат", у которой забрасываемый вес больше, чем у "Воеводы", которую она заменит. У американцев нет ничего и близко похожего по данному показателю ни старой, ни новой ракетам.



Любитель вестернов уверяет, что "на самом деле выявление потенциальной деятельности России по нарушению договора было главной задачей для американского разведывательного сообщества, но, учитывая потенциал прорыва, имеющийся у нее, разведывательное сообщество США не принимало во внимание вероятный обман России в отношении непроверяемых лимитов по боезарядам". И еще одну "проблему" он нашел: якобы СНВ-3 не устанавливает ограничений на неразвернутые подвижные МБР. Которые гораздо труднее обнаружить и подсчитать с помощью спутников, чем МБР шахтного базирования или даже БРПЛ! Интересно, чем же подсчет числа ракет на борту ПЛАРБ легче для спутников, чем с подвижным грунтовым комплексом? Да и про неразвернутые подвижные МБР, что на них якобы нет ограничений, Смит просто нагло врет — есть там все нужные ограничения. Просто в США до сих пор со слезой вспоминают куда более жесткие ограничения для подвижных комплексов в СНВ-1, где и районы патрулирования ограничивались, и много всего другого было. И мнение Смита и людей, которые ему заказали этот материал, понятно, но Россия никогда не согласится на подобные ограничения вновь. То есть мы видим очередные несбыточные мечты или невыполнимые требования, чтобы Договор в итоге не продлили. На беду американцев прежде всего. Поэтому США могут, конечно, требовать каких угодно условий, но на них не согласится Россия. Не лучше ли продлить этот Договор, потому что иначе не будет никакого?



Немного истории

Что до исторического Уайатта Эрпа и взаимоотношений его и его милых братиков (скорее, братков, в привычном нам с 90-х смысле) и его супостатов по Тумстоуну и участников перестрелки в Коррале О.К, среди которых были и братья Клэнтон, то благородства там не было ни на грош, как и у их противников. Просто соперничали две группы за власть и влияние в занюханном городишке, одна из групп, при этом прикрыта была статусом "законников", чем активно пользовалась, а другая — нет, хотя тоже была не лучше. Там и сама перестрелка начата была с избиения стволом револьвера одного из участников противоборствующей группы и с попытки арестовать их всех за ношение оружия в городской черте. Причем часть противоборствующей группы и вооружена-то не была, в отличие от братьев Эрп и их друга Дока Холлидэя, и вообще была настроена на словах мирно, согласившись сдать оружие. А затем кто-то сделал неверное движение, а слуга закона Уайатт Эрп, как считается, первым открыл огонь, и, кстати, промазал. Оба результативных попадания, приведшие к гибели двух братьев Маклори (которые и были вооружены) — на совести одного из братьев Эрп и Дока Холлидэя, который смог попасть из дробовика в упор в невооруженного, как считают сейчас, противника. Остальные 28 (было произведено 31 выстрелов, убито 3 человека) выстрелов обеими сторонами были произведены, видимо, "в молоко". Такой вот геройский подвиг — вооруженные до зубов 4 "законника" перестреляли из 5 своих противников 3 человек, хотя у 3 человек из 5 оружия и не было. Варшавское восстание



При этом братьев Эрп за этот подвиг еще и к суду привлекли, но в очередной (не первый) раз доказать ничего не смогли. Хотя репутация их была испорчена и в этом городе, где их тоже стали считать за грабителей и убийц. Можно еще напомнить и о том, как одного из братьев Эрп вскоре изувечили, а второго застрелили, как Эрп устроил ответную вендетту, в результате чего попал в розыск и ему пришлось бежать и из городка, и из штата. Вот такой вот "слуга закона", и такой "закон и порядок" он и его братки приносили на Дикий Запад. Еще в карьере Эрпа были и обвинения в конокрадстве, и в шулерстве, и расправы с неугодными, и многие другие дела — он был типичным продуктом Дикого Запада и американского общества тех лет, из которого различные писатели и режиссеры слепили "белого рыцаря закона". А на деле самый честный вестерн сняли итальянцы, где из трех главных героев не было ни одного положительного…



В целом, несмотря на то, что со своими претензиями к СНВ-3 мистер Смит явно сел в лужу, можно поблагодарить его за то, что он выбрал очень удачного персонажа для сравнения с США. Но в целом, если такие в США эксперты в области договоров по вопросам стратегической стабильности, не гнушающиеся откровенным враньем, то ничего удивительного в нынешней позиции США и нынешней грустной ситуации в этой сфере и нет. Ведь и генералы и политики там такие же компетентные и честные в своей массе. Вот и имеем то, что имеем. Американцы — рабы своих же стереотипов, которые они создали и внедрили в массовое сознание. Но, поскольку начали они это с себя, сами же больше всего от них и зависят.Поэтому американцы очень любят применять свои же стереотипные схемы по любому поводу, и среди них, конечно, любимые ими фильмы, сериалы, комиксы и т.п. Себя, конечно, они сравнивают с "хорошей", как им кажется (или объявленной создателями таковой), стороной. Если берут пример из вселенной "Звездных войн", то это будет Республика или Повстанческий альянс, хотя большая часть американских пользователей, играющих в разные игры по этой вселенной, играют за "темную сторону", объявленную "плохой" (хотя что хорошего в той неуправляемой хаотической структуре, с бесконечными мелкими войнами, которой была их т. н. республика — вопрос открытый). Равно, кстати, как и наших пользователей.Если это будет Дикий Запад, то свою сторону надо ассоциировать с храбрыми шерифами и маршалами или с бравыми (но мало чего умевшими на самом деле) армейцами, а не, скажем, с "нехорошими" индейцами, которых предки нынешних американцев подвергли геноциду. И вот тут любители стереотипов часто попадают в свои же сети, потому что историю своей страны знают по фильмам и комиксам, а не по историческим материалам, и знать что-то больше они просто не хотят. Даже ученые и аналитики — они тоже таковы.Некий Брайан Смит, старший научный сотрудник Института национальной безопасности Университета Джорджа Мейсона (очередной "мозговой центр"), составлявший доклады по Договору СНВ-3 для Комитета по делам разведки Сената США и работавший экспертом по процедурам контроля в Договорах РСМД и СНВ-1 в Агентстве по контролю над вооружениями и разоружению, выпустил забавный комментарий по вопросам продления Договора СНВ-3. Точнее, по поводу безумных требований американской администрации по поводу его продления. И решил для наглядности использовать одну из "легенд" Дикого Запада, воспетую в десятках книг и фильмов, один от другого оторваннее от реальности. Речь о "знаменитом законнике, шерифе и ганфайтере" Уайатте Эрпе.Разумеется, с Уайаттом Эрпом этот персонаж сравнивает США, подразумевая, что те защищают закон и сами — белые и пушистые. А Россию он поставил на место почему-то Айка Клэнтона, одного из недругов семейки (или, лучше сказать, "банды") Эрпов и одного из участников "знаменитой" перестрелки у Корраля О.К. Да только автор, видно, про эту перестрелку знает из одной из киноподелок в стиле вестерн, где события в Тумстоуне в 1880-1881 гг. описаны в духе "хороший Эрп и его братья и друзья против плохой банды "Ковбоев". О той перестрелке вообще любят писать что-то вроде "братья Эрп и Док Холлидэй перестреляли там отпетую семейку Клэнтонов, конокрадов, воров и убийц: считается, что в тот день на Дикий Запад пришли закон и порядок".Но Смит сильно ошибся, потому что как раз исторический Уайатт Эрп был не то что не лучше всех тех, кого он стрелял, а чаще всего куда хуже их, да и стоял он не на стороне закона, а обычно на своей собственной, прикрываясь законом. Не правда ли, похоже на современные США? И с перестрелкой той все было "несколько" иначе, нежели понаписали в романах и наснимали в вестернах.Но пока не о ганфайтере, а о сути статьи мистера Смита. Он трактует требование американцев об "усилении и расширении контроля над ядерным оружием" не как желание включить в СНВ-3 и запасы тактического/нестратегического ядерного оружия (ТЯО), и ядерные средства из набора "Оружия 1 марта", то есть речь идет о "Посейдоне" и "Буревестнике". Он считает, или знает, что американцы хотят и контрольные процедуры в СНВ-3 заменить на те, что были в СНВ-1. Мол, "учитывая историю России как серийного и постоянного нарушителя договоров по контролю над вооружениями это необходимо" (так пишет автор). Американцы, пусть и непринципиально, нарушали Договор РСМД, да и сами оттуда вышли, нарушали Договор по открытому небу (ДОН), и тоже оттуда выходят, вышли из Договора по ПРО (и ничего не создали за 20 лет без него, что бы действительно выходило за рамки ДПРО и требовало бы выхода оттуда, кстати), а потому подобные утверждения звучат как минимум забавно. Видимо, искать соринку в чужом глазу легче всего тем, у кого бревно в своем глазу имеется.Смит предлагает сравнить СНВ-3 как сделку двух ганфайтеров, которые хотят держать свою огневую мощь под контролем, и пытается сравнивать, как будто вышеупомянутые стрелки структурировали бы свое соглашение в соответствии с СНВ-1 и СНВ-3. Револьверы он приравнивает к ракетам, вместо калибра — забрасываемый вес ракет, а вместо пуль — боевые блоки (ББ). Ракеты, как и оружие огнестрельное, должны быть проверены с максимальным боекомплектом и на максимальных дальностях стрельбы.Первоначальная договоренность между стрелками (речь о почившем в бозе СНВ-1) ограничивала общую огневую мощь револьвера, то есть забрасываемый вес ракет. Это также ограничивало общее число всех камор в барабанах револьверов (число ББ в ГЧ МБР и БРПЛ). Чтобы сделать подсчет "пуль" простым и легко проверяемым, предполагалось, что каждая камора каждого барабана каждого револьвера заряжена пулей, точнее, патроном. А в новой договоренности между стрелками (СНВ-3) нет никаких ограничений на "калибр" револьвера и ограничивает только пули, фактически загруженные в патронник. Нет и ограничений на количество камор, которые может иметь ваш револьвер — только на общее количество револьверов. И если "револьвер" будет заряжен 1 патроном из штатных 10, то посчитают как с 1 патроном. И вот, мол, по мнению Смита, тут кроется засада для несчастного Уайатта Эрпа, что можно заставить другого ганфайтера показать 2-3 процента его "револьверов" в год, посмотрев, сколько там на самом деле заряжено "патронов". И если даже там найдется больше "патронов", чем тот заявлял (скажем, наши МБР "Ярс", будучи способны нести 6 ББ, по факту сейчас дежурят с 4 ББ, а вдруг на какой-то или каких-то ракетах их окажется 5), то "законник" не сможет логически заключить из этого, что общее количество пуль у Айка Клэнтона превышает установленные лимиты.К тому же Смит еще и начал врать, заявляя, что "Клэнтон" (то есть Россия) раньше "препятствовал и задерживал инспекции", что уже является прямой ложью, и по отношению к СНВ-1, и по отношению к СНВ-3. Если он реально работал в сфере инспекций, то должен знать, как они осуществляются, как их можно "задержать" и как можно обмануть. Смысла к тому же в этом никакого. Ну, обманешь. Ну, в итоге попадешься, если случайная выборка инспектируемых ракетных позиций попадет на те самые ракеты с дополнительными зарядами, и снять их не успеешь. Начнутся такие пылевые дипломатические бури, что неба видно не будет: а ради чего? Ради десятков или сотен зарядов на дежурстве? А смысл в этом какой сейчас? Война на пороге? Если так, то никаких проверок уже не будет с обеих сторон, и все будут лихорадочно пытаться доставить заряды возвратного потенциала, при этом не выводя слишком уж большое количество ракет с дежурства и пытаясь установить заряды так, чтобы противник н впечатлился масштабами, и не шарахнул от души первым. А если нет войны в ближайшей перспективе, что смысла в подобных фокусах просто нет: имеющихся на дежурстве сил и зарядов вполне достаточно для сдерживания намерений оппонента.Но Смит уверяет, что "до Уайатта Эрпа доходит, что, если напряжение будет нарастать дело пойдет к перестрелке, Айк Клэнтон может просто, быстро и, возможно, без ведома Уайатта, зарядить свои дополнительные каморы пулями, отчего Уайатту придется сделать то же самое в порядке самозащиты, и он начинает сомневаться, что эта сделка лучше, чем вообще никакой сделки". Разумеется, только мы, Россия, будем тайно наращивать численность размещенного стратегического арсенала. Американцы не будут? А Смит считает, что эффективно, мол, проверить соответствие реальности ограничениям в СНВ-3 "нельзя", хотя и признает, что две администрации США подтверждали и сертифицировали полное соответствие заявленного Россией фактическому положению дел. Но он считает, что такие выводы о соответствии обязательно основываются на выборках и существенных допущениях и экстраполяциях, да и общий забрасываемый вес не ограничивается. Это Смита уже, видно, начинает беспокоить Гондурас, точнее, ситуация с новой тяжелой МБР 15А28 "Сармат", у которой забрасываемый вес больше, чем у "Воеводы", которую она заменит. У американцев нет ничего и близко похожего по данному показателю ни старой, ни новой ракетам.Любитель вестернов уверяет, что "на самом деле выявление потенциальной деятельности России по нарушению договора было главной задачей для американского разведывательного сообщества, но, учитывая потенциал прорыва, имеющийся у нее, разведывательное сообщество США не принимало во внимание вероятный обман России в отношении непроверяемых лимитов по боезарядам". И еще одну "проблему" он нашел: якобы СНВ-3 не устанавливает ограничений на неразвернутые подвижные МБР. Которые гораздо труднее обнаружить и подсчитать с помощью спутников, чем МБР шахтного базирования или даже БРПЛ! Интересно, чем же подсчет числа ракет на борту ПЛАРБ легче для спутников, чем с подвижным грунтовым комплексом? Да и про неразвернутые подвижные МБР, что на них якобы нет ограничений, Смит просто нагло врет — есть там все нужные ограничения. Просто в США до сих пор со слезой вспоминают куда более жесткие ограничения для подвижных комплексов в СНВ-1, где и районы патрулирования ограничивались, и много всего другого было. И мнение Смита и людей, которые ему заказали этот материал, понятно, но Россия никогда не согласится на подобные ограничения вновь. То есть мы видим очередные несбыточные мечты или невыполнимые требования, чтобы Договор в итоге не продлили. На беду американцев прежде всего. Поэтому США могут, конечно, требовать каких угодно условий, но на них не согласится Россия. Не лучше ли продлить этот Договор, потому что иначе не будет никакого?Что до исторического Уайатта Эрпа и взаимоотношений его и его милых братиков (скорее, братков, в привычном нам с 90-х смысле) и его супостатов по Тумстоуну и участников перестрелки в Коррале О.К, среди которых были и братья Клэнтон, то благородства там не было ни на грош, как и у их противников. Просто соперничали две группы за власть и влияние в занюханном городишке, одна из групп, при этом прикрыта была статусом "законников", чем активно пользовалась, а другая — нет, хотя тоже была не лучше. Там и сама перестрелка начата была с избиения стволом револьвера одного из участников противоборствующей группы и с попытки арестовать их всех за ношение оружия в городской черте. Причем часть противоборствующей группы и вооружена-то не была, в отличие от братьев Эрп и их друга Дока Холлидэя, и вообще была настроена на словах мирно, согласившись сдать оружие. А затем кто-то сделал неверное движение, а слуга закона Уайатт Эрп, как считается, первым открыл огонь, и, кстати, промазал. Оба результативных попадания, приведшие к гибели двух братьев Маклори (которые и были вооружены) — на совести одного из братьев Эрп и Дока Холлидэя, который смог попасть из дробовика в упор в невооруженного, как считают сейчас, противника. Остальные 28 (было произведено 31 выстрелов, убито 3 человека) выстрелов обеими сторонами были произведены, видимо, "в молоко". Такой вот геройский подвиг — вооруженные до зубов 4 "законника" перестреляли из 5 своих противников 3 человек, хотя у 3 человек из 5 оружия и не было.При этом братьев Эрп за этот подвиг еще и к суду привлекли, но в очередной (не первый) раз доказать ничего не смогли. Хотя репутация их была испорчена и в этом городе, где их тоже стали считать за грабителей и убийц. Можно еще напомнить и о том, как одного из братьев Эрп вскоре изувечили, а второго застрелили, как Эрп устроил ответную вендетту, в результате чего попал в розыск и ему пришлось бежать и из городка, и из штата. Вот такой вот "слуга закона", и такой "закон и порядок" он и его братки приносили на Дикий Запад. Еще в карьере Эрпа были и обвинения в конокрадстве, и в шулерстве, и расправы с неугодными, и многие другие дела — он был типичным продуктом Дикого Запада и американского общества тех лет, из которого различные писатели и режиссеры слепили "белого рыцаря закона". А на деле самый честный вестерн сняли итальянцы, где из трех главных героев не было ни одного положительного…В целом, несмотря на то, что со своими претензиями к СНВ-3 мистер Смит явно сел в лужу, можно поблагодарить его за то, что он выбрал очень удачного персонажа для сравнения с США. Но в целом, если такие в США эксперты в области договоров по вопросам стратегической стабильности, не гнушающиеся откровенным враньем, то ничего удивительного в нынешней позиции США и нынешней грустной ситуации в этой сфере и нет. Ведь и генералы и политики там такие же компетентные и честные в своей массе. Вот и имеем то, что имеем. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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