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Американский эксперт родом из Ялты объяснил, почему Украина "отдала" Крым России
03 декабря 2021, 07:35 • 286 • Политика
Американский эксперт, экс-советник в Конгрессе США Ариэль Коэн (он же Валерий Коган), родившийся в Ялте, выступил с громким разоблачением Киева. Он заявил, что Украина в 2014 году сама отдала России и Крым, и флот из-за "привычки к добровольному саботажу".
В статье, опубликованной на страницах Newsweek, Коэн пишет, что главной проблемой украинских властей являются коррупция и некомпетентность. Именно они не дают Украине "перестать зависеть от Москвы", уверен Коэн.
Киев, по мнению Коэна, должен избавиться от "привычки добровольного саботажа", которая проявилась, когда в 2014 году украинская армия "отдала Крым и собственный черноморский флот".
Коэн, который родился в Ялте и при рождении носил имя Валерий Коган, уверен, что Россия в последнее время сосредотачивает войска близ границы с Украиной, чтобы оказывать ещё большее давление на соседнюю страну. Кроме того, Москва пользуется тем, что Украина находится в энергетической зависимости от России.
Несколько лет назад Коэн, который тогда был ведущим экспертом Атлантического совета, в ходе Международной конференции по безопасности заявлял о новом этапе в развитии отношений России и США. Он говорил, что странам надо "вздохнуть глубоко" с приходом Владимира Зеленского к власти на Украине.
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