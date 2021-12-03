Американский эксперт, экс-советник в Конгрессе США Ариэль Коэн (он же Валерий Коган), родившийся в Ялте, выступил с громким разоблачением Киева. Он заявил, что Украина в 2014 году сама отдала России и Крым, и флот из-за "привычки к добровольному саботажу".

В статье, опубликованной на страницах Newsweek, Коэн пишет, что главной проблемой украинских властей являются коррупция и некомпетентность. Именно они не дают Украине "перестать зависеть от Москвы", уверен Коэн.

Киев, по мнению Коэна, должен избавиться от "привычки добровольного саботажа", которая проявилась, когда в 2014 году украинская армия "отдала Крым и собственный черноморский флот".

Коэн, который родился в Ялте и при рождении носил имя Валерий Коган, уверен, что Россия в последнее время сосредотачивает войска близ границы с Украиной, чтобы оказывать ещё большее давление на соседнюю страну. Кроме того, Москва пользуется тем, что Украина находится в энергетической зависимости от России.

Несколько лет назад Коэн, который тогда был ведущим экспертом Атлантического совета, в ходе Международной конференции по безопасности заявлял о новом этапе в развитии отношений России и США. Он говорил, что странам надо "вздохнуть глубоко" с приходом Владимира Зеленского к власти на Украине.