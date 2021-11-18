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Американский эксперт описал сценарий войны России и США из-за Украины

18 ноября 2021, 14:35  •  129 • Политика
Фото: Jacob Balzani Loov / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Последствия столкновения двух великих держав могут быть катастрофическими
Украинский кризис – это одна из главных проблем мирового сообщества, считает обозреватель американского издания The Nation Анатоль Ливен. И если Россия вдруг решиться на более безрассудные действия, желая покончить с противостоянием на Донбассе, то США и их союзники по НАТО обязательно дадут ответ. Последствия прямого столкновения держав могут быть катастрофическими. 
Вполне вероятно, что в короткие сроки война из неядерной превратится в ядерную. Тогда под угрозу ставятся жизни миллиардов человек. Не исключено, что Китай решит воспользоваться таким положением дел на мировое арене, начав захват Тайваня. При таком сценарии Вашингтону придется воевать сразу на двух фронтах. И поражение в этом случае неизбежно. Тем более, что Европа не горит желанием вступать в прямое противостояние в Россией. 
Вся драматичность этого кризиса заключается в другом. Положить конец противостоянию на Украине можно. Тем более, что план давно разработан. Речь идет о Втором Минском соглашении. 
Этот документ поддержали не только участники "нормандской четверки", но США, ЕС и ООН. Но от слов к делу так никто и не перешел. 
Ливен указывает на то, что Москва пойдет на "аннексию" спорных территорий, как это было семь лет назад с Крымом, из Киев так и не приступит к реализации Соглашений. Если Украина пойдет по пути Грузии в 2008 году, то останется без Донбасса, заключает обозреватель. 
И главной целью Вашингтона сейчас является недопущение такого поворота событий. 
Назвал Ливен и сценарий, при котором Москва может согласиться вернуть Крым. Это возможно только в случае, если Россия потерпит сокрушительное поражение в войне. Но, как видно из рассуждений выше, это почти невозможно. Поэтому и США, и Украине остается просто отложить этот вопрос до нужных времен. 
"Пока он не будет тихо и спокойно предан забвению, либо пока на мировой арене не произойдут фундаментальные изменения, позволяющие найти его решение", 
– заключил эксперт. 
Ранее политолог раскрыл стратегию Киева по возвращению Крыма с помощью США. 

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