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Американский эксперт назвал российский Ту-22М3 угрозой для США в ближайшие 20 лет
26 января 2019, 06:09 • 51 • В мире
Аналитик из института США заявил, что угроза превосходства российского Ту-22М3 будет еще актуальна для США ближайшие два десятка лет.
Аналитик национального института государственного управления США Марк Шнайдер высказался по поводу модернизированного бомбардировщика Ту-22М3.
Шнайдер пишет в своей статье, что новый комплекс вооружений на новом самолёте, прежде всего, впечатляет своими возможностями уничтожения наземных целей и кораблей.
Ту-22М3 оснащен сверхбыстрыми ракетами большой дальности с безъядерными и ядрёными боеголовками.
Американец также хорошо отозвался о системах радиоэлектронного подавления, они эффективно препятствуют перехвату этой машины в воздухе.
Эксперт считает, что угроза превосходства российского Ту-22М3 для США будет еще актуальна ближайшие 20 лет. В Штатах нет разработок, способных противостоять такому "железному противнику".
Инормация предоставлена "Российской газетой".
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