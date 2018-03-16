Американский экономист о грядущей войне США и Китая

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Похоже, что президент США Дональд Трамп объявил войну Китаю. Пока речь идет о торговой войне. Как вы, вероятно, знаете, Трамп ввел 25% налог на импорт стали и 10% налог на импорт алюминия. Понятно, что им движет желание развивать отечественный бизнес. Однако в таких действиях больше вреда, нежели пользы. Жесткая позиция Трампа в этом вопросе может спровоцировать начало мировой торговой войны и даже вылиться в настоящую войну с одной из самых сильных стран на планете.

Скорее всего, вам будет трудно поверить в то, о чем мы будем говорить ниже. Но в одном из наших последних телефонных разговоров известный экономист Даг Кейси (Doug Casey) популярно объяснил, почему такое развитие событий вполне реально.

Джастин: Даг, что ты думаешь об отношении Трампа к торговле?

Даг: Пожалуй, начну с того, что правительство вообще не должно вмешиваться в экономику и в торговлю, в частности. Никаких субсидий, никаких пошлин, никаких квот — ничего подобного. Большинство из нас не осознают, что импортные пошлины заставляют всю страну «вытаскивать» ту или иную экономически невыгодную отрасль или компанию. При этом эти самые пошлины все равно не дают им развиваться и выходить на какой-то рентабельный уровень.

Я прекрасно понимаю, что государство в любом случае не останется в стороне, и всегда и всюду будет совать свой нос. Но я сторонник правильных принципов, пусть их и игнорируют.

Конечно же, Трамп прав в том, что ставит Америку прежде всего, а не спонсирует другие страны. Но Америка должна выходить вперед не за счет импортных пошлин. Они только вредят. Последняя депрессия стала результатом закона Смута-Хоули о таможенном тарифе, потому что иностранцы больше не могли ничего нам продавать. Пострадали экономики многих стран, там банкротились компании, и повышался уровень безработицы.

Пошлины никогда не несут собой ничего хорошего. Облагая импортный товар пошлинами, правительство нарушает все возможные экономические законы. По сути, они ставят самих себя в условия эмбарго — это, во-первых.

Во-вторых, доход с импортных пошлин идет государству — читай, кормит зверя. За счет него правительство живет и набирается сил. Так что с этой точки зрения, здесь также нет ничего хорошего. Мне всегда кажется странным, когда люди, говорят «мы», имея в виду государство или правительство. Государство — это самостоятельная структура, как, например, General Motors или католическая церковь, или бойскауты. Им плевать на тебя. Они думают только о себе. Но в отличие от всех других организаций для обеспечения своей воли государство применяет оружие.

Джастин: Какие экономические законы нарушают тарифы?

Даг: Самый важный из них — это конкурентное преимущество.

Гватемальцы прекрасно выращивают бананы. Детройт преуспел в автомобилестроении, ну, или раньше преуспевал. Нелепо производить автомобили в Гватемале, а бананы выращивать в Детройте. Нам не нужно отечественное банановое хозяйство. Его создание потребует больших капитальных затрат. Но именно это и происходит, когда накладываются пошлины. Говоря простым языком, они пытаются наладить банановый бизнес в Детройте.

Помимо того, что вследствие таких действий снижается уровень жизни американцев, возникают экономические диспропорции и к власти приходят бюрократы, они тем самым еще и напрашиваются на более серьезные неприятности — вызывают враждебное к себе отношение со стороны множества людей, живущих за пределами США.

Джастин: Не могу не согласиться. При этом большинство предпринимаемых Трампом мер направлены на Китай. В чем опасность принятого им решения?

Даг: Китайцы пришли из ниоткуда. Еще 40 лет назад у них был всего лишь 1 миллиард нищих крестьян. Не было ни денег, ни технологий, ни власти. Сегодня они стоят на равных с Соединенными Штатами. Если такая тенденция продолжится, а она, уверяю тебя, продолжится, то уже через 20 лет их экономика в три раза превзойдет экономику США.

На данный момент единственное преимущество Америки — это гигантская военная сила, которая, на самом деле, становится не так уж важна в современном мире, что подтверждают недавние заявления Путина о совершенно новом поколении оружия. К тому же, такое удовольствие не из дешевых. Ежегодно на «национальную безопасность» правительство тратит триллион долларов. Расходы на оборону разоряют США.

Да и не способствуют появлению новых друзей. Если честно, то я даже боюсь, что это может привести к войне с Китаем.

Джастин: Настоящей войне? Не просто торговой?

Даг: Да, к вполне себе настоящей. Китайцы не хотят, чтобы американские авианосцы сновали возле их берегов также, как и мы не хотели бы видеть их корабли в Мексиканском заливе или возле Санта-Каталины.

Америка якобы защищает интересы своих так называемых союзников — Японии, Тайваня, Филиппин и т.д. — в Южно-Китайском море, но, вмешиваясь в чужие дела, она лишь нарывается на лишние неприятности. Это не наши проблемы.

Нам сейчас только войны с китайцами не хватало. Но если такой феномен как «Ловушка Фукудида» существует, а он, я думаю, существует, то вероятность такого развития событий вполне вероятна. Речь идет о Пелопоннесской войне между Афинами и Спартой в конце IV в до н.э. Нанося удар по растущей силе, доминирующая сила, имея шанс на победу, попадает в ловушку.

США находятся в состоянии упадка, тогда как Китай развивается быстрыми темпами. Очевидно, что агрессор здесь именно США, хотя американцы, как запрограммированные, думают, что мы белые и пушистые. Все всегда считают себя хорошими, и нацисты так считали, и Советский Союз — в этом нет ничего нового.

Американские военные уверены в неизбежности войны. Возможно, они правы. Почему? История учит, что войну лучше начинать, пока ты еще сильнее врага, не дожидаясь, когда он тебя превзойдет. Так было всегда. Золотое правило управления государством: поступай с другими так, как они поступили бы с тобой — но действуй первым. Ситуация очень опасная.

Боевые подразделения США находятся сейчас в более чем 100 странах — они, как растяжка. В любой момент, в любой точке земного шара что-то может выйти из-под контроля. Вполне возможно, это произойдет там, где никто не ждет.

Джастин: Какие меры могут предпринять китайцы в ответ на торговую войну?

Даг: Прежде всего, они начнут сливать американские гособлигации. Они итак уже больше не покупают их и, кажется, собираются постепенно избавиться от всех. На вырученные средства они берут обязательства в странах третьего мира и уже расширили свое влияние в Африке и западной Азии. Это лучше, чем владеть необеспеченными пассивами неплатежеспособного государства, к тому же еще и вражеского, приносящего им всего лишь 2% дохода.

Следующий шаг — сделать юань международной валютой. Чтобы вызвать доверие к своим деньгам, они, скорее всего, обеспечат их золотом. Если им удастся превратить юань в новую международную расчетную единицу, США потеряют свой главный источник власти. Ведь уже много десятилетий доллары — самый экспортируемый товар Америки.

Что случится, когда доллары больше никому не будут нужны? Все они начнут возвращаться в США. Приток триллионов долларов из-за границы вызовет небывалую инфляцию в стране.

Из США взамен на эти доллары будет утекать реальное благосостояние. Мы будем наблюдать ситуацию, обратно противоположную той, что наблюдалась последние полвека, когда мы тоннами вывозили бумажные доллары за границу, а назад привозили реальные блага практически за бесценок.

Мне кажется, что все кончится вооруженным конфликтом, потому что все страны склонны винить иностранцев в своих экономических проблемах. Как правило, в таких случаях всегда привлекаются военные. Военные, вопреки распространенному заблуждению, не защищают страну, с их помощью государство насаждает свою волю за рубежом. Ситуация легко может выйти из-под контроля. Такая страна как Китай не будет терпеть унижений.

Джастин: Даг, ты сказал об обеспеченном золотом юане? Но китайцы ведь вводят еще и петроюани. Насколько они опасны для превосходства США?

Даг: Я бы не стал переживать о так называемых петроюанях, их цель — позлить США. Будут ли Саудовская Аравия и/или Иран принимать юани взамен на то, чтобы американская военная защита сменилась китайской? Возможно.

Знаешь, в чем польза криптовалютной революции? Она показала людям, что ни одна из фиатных валют, выпущенных государствами, не обладает реальной ценностью. Эмитенты не могут предложить ничего взамен. Их можно обменять только на товар, предлагаемый торговцами. Так что китайцы только выиграют, если заменят американский доллар своим юанем с золотым обеспечением. Да, так они и поступят.

Джастин: Да уж, ничего хорошего это американскому доллару не сулит, да и всем американским активам в целом.

Даг: Точно. На сегодняшний день дефицит бюджета США составляет около триллиона долларов в год. А ведь сейчас якобы неплохие времена. По сути дела, весь этот долг продан ФРС. А ФРС — это непосредственный двигатель инфляции, печатный станок. Китайцы будут относиться к своему золотому юаню не так безответственно. Они будут развивать торговые отношения в соответствии со своим многотриллионным проектом «Один пояс — один путь». И, понятное дело, не захотят проводить расчеты в долларах, валюте своего врага.

США понимают, что стремительно теряют свою экономическую мощь. Весь мир возмущают их политические действия, Америку воспринимают как обидчика. И они понимают, что военная техника нового поколения превращает их авианосные группы и бомбардировщики B-52 и B-2 в дорогостоящий хлам. Америка может пойти на глупость. Например, нанести упреждающий удар Китаю.

Смысла в нем будет не больше, чем в Пелопонесской войне или в Первой мировой. Но все эти события вполне могут быть. Я только надеюсь, что не будет Третьей мировой войны, ни в каком ее проявлении. Ничего хуже и неприятнее с нами случиться не может.

Джастин: Даг, спасибо, что уделил мне сегодня время.

Даг: Всегда пожалуйста.

Даглас "Даг" Кейси - Американский экономист, сторонник свободного рынка, автор нескольких финансовых бестселлеров. Он является основателем и председателем компании Casey Research, которая продает финансовую и рыночную аналитику по подписке со специализацией на энергетике, металлах, горнорудном производстве и информационных технологиях. Его книга Кризисное инвестирование (Crisis Investing) стала бестселлером #1 в престижном списке New York Times в 1980 году и стала финансовым бестселлером года, продав 438,640 экземпляров. За свою следующую книгу Стратегическое инвестирование (Strategic Investing) Даг получил самый большой аванс, когда-либо заплаченный за книгу по финансам в то время.

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