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Американский ЕГЭ отменили: Жители Орегона назвали это равенством
14 августа 2021, 01:15 • 33 • В мире
Американский ЕГЭ отменили. Теперь школьники Орегона могут получить диплом, не умея ни читать, ни писать, ни считать. Их родители назвали решение властей равенством и справедливостью.
Не все ученики старших классов одинаково успешно сдают итоговые экзамены. В Орегоне, где проживают представители множества этнических групп (афроамериканцы, латиноамериканцы, индейцы, азиаты, выходцы с тихоокеанских островов и так далее), американский ЕГЭ отменили.
Соответствующее постановление подписала губернатор штата Кейт Раун. Эта представительница Демократической партии разрешила старшеклассникам не сдавать базовые экзамены - английский язык и математику.
"Учащиеся школ Орегона смогут получить диплом, не умея ни читать, ни писать, ни считать", - подметил "Катехон".
Но у самих жителей штата по этому поводу другое мнение. Замдиректора по связям с общественностью администрации губернатора Орегона Чарльз Бойл объяснил: лидеры этнических сообществ всё время выступают "за справедливые стандарты окончания обучения, а также за расширение возможностей обучения и поддержки".
Некоторое время назад в высшей школе (High School, эквивалентно 10-му и 11-му классу в России) ученики демонстрировали уровень навыков письма, чтения и математики, характерные для начальной школы. Из-за этого пришлось организовать курсы, где подростки могли бы подтянуть знания. Из-за пандемии занятия отменили на время, а теперь и навсегда.
"Категорически приветствую это решение. И со всей пролетарской яростью требую распространить его на остальные 49 штатов. Так победим", - не удержалась от сарказма журналист, главный редактор RT Маргарита Симоньян, прокомментировавшая в своём Telegram-канале это решение губернатора Орегона.
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