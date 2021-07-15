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Американский дипломат: Россия и Китай хотят обворовать Украину

15 июля 2021, 05:15  •  254 • Украина

Занимающий должность временного поверенного в делах США на Украине Джордж Кент призывал украинские власти быть бдительными, так как Китай и Россия намерены украсть у Украины её новаторские разработки.

Об этом Кент заявил в интервью телеканалу «Украина 24», которое вышло 13 июля.

«У США огромные объёмы торговли с Китаем, а для Украины Китай сейчас является крупнейшим экспортным рынком, и это нормально. И именно об этом идёт речь, когда мы говорим о торговле. И иметь экспорт украинских сельскохозяйственных и других продуктов и сырья в Китай, если это способствует украинской экономике, — это нормально. Если мы говорим об угрозе Китая нашим и вашим интересам, то это нечто иное», — отметил американский дипломат.

По его словам, работающие с Китаем американские предприниматели не раз жаловались на кражу интеллектуальной собственности и попытки взять под контроль ключевые предприятия в других странах.

«Речь идёт о киберкражах. Скажем, если россияне могут обворовать газовую систему Украины, то китайцы просто украдут все новаторские разработки. Кроме того, китайцы берут под контроль ключевые предприятия», — заявил Кент.

Перейдя к ситуации с предприятием «Мотор Сич», Кент выразил убеждённость, что китайские акционеры не заинтересованы в том, чтобы люди работали в Запорожье, им, мол, нужна интеллектуальная собственность для того, чтобы развивать производство в Китае.

«„Мотор Сич‟ — это компания мирового уровня; ну, например, они пытались контролировать акции. Они не заинтересованы в том, чтобы люди работали в Запорожье, им нужна интеллектуальная собственность, для того чтобы развивать производство в Китае», — сказал Кент.

Временный поверенный отметил, что в таких случаях Соединённые Штаты пытаются «защитить свои компании и свою интеллектуальную собственность от хакерства».

«Мы считаем, что украинским госслужащим и украинским компаниям нужно быть очень внимательными, чтобы избежать этой потенциальной потери контроля над информацией о производстве. Но это другое дело, чем нормальная экономическая деятельность. Таким образом, есть возможности, а есть и угрозы», — резюмировал Кент.

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