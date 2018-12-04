Американский дипломат, оскорбившая польских чиновников, назвала Польшу «бастионом защиты от России»

Новый посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала республику «бастионом защиты от России» в данном регионе, а также заявила, что страна играет фундаментальную роль в глобальной стратегии американского президента Дональда Трампа. Примечательно, что ранее дипломат оскорбила польских чиновников своим письмом, в котором допустила грубые ошибки в написании фамилий адресатов. Также тон послания неприятно удивил правительство республики.

Дипломат также отметила, что, мол, не приходится сомневаться, что «Россия остановит провокации в регионе». Так как именно поэтому Польше и нужно быть и дальше главным фактором стабильности, сообщает газета Rzeczpospolita. Таким образом Польша «будет ключевым государством в регионе для безопасности США».

Напомним, что в конце ноября письмо дипломата , адресованное премьер-министру страны Матеушу Моравецкому, вызвало большой скандал. Так, сообщалось, что тон у послания был необычайно высокомерным.

А, кроме того, Мосбахер умудрилась написа ть с ошибками фамилии главы правительства и министра внутренних дел Польши. Чиновники в правительственных кругах были крайне оскорблены, сообщает источник.