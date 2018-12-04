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Американский дипломат, оскорбившая польских чиновников, назвала Польшу «бастионом защиты от России»
04 декабря 2018, 09:39 • 89 • Политика
Новый посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала республику «бастионом защиты от России» в данном регионе, а также заявила, что страна играет фундаментальную роль в глобальной стратегии американского президента Дональда Трампа. Примечательно, что ранее дипломат оскорбила польских чиновников своим письмом, в котором допустила грубые ошибки в написании фамилий адресатов. Также тон послания неприятно удивил правительство республики.
Дипломат также отметила, что, мол, не приходится сомневаться, что «Россия остановит провокации в регионе». Так как именно поэтому Польше и нужно быть и дальше главным фактором стабильности, сообщает газета Rzeczpospolita. Таким образом Польша «будет ключевым государством в регионе для безопасности США».
Напомним, что в конце ноября письмо дипломата, адресованное премьер-министру страны Матеушу Моравецкому, вызвало большой скандал. Так, сообщалось, что тон у послания был необычайно высокомерным.
А, кроме того, Мосбахер умудрилась написать с ошибками фамилии главы правительства и министра внутренних дел Польши. Чиновники в правительственных кругах были крайне оскорблены, сообщает источник.
22 ноября представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что НАТО расширяет свое военное присутствие на Востоке, тем самым совершив «обман мирового масштаба».
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