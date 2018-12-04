Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Акцент национальной безопасности
Катера стоят в Керчи: Москва ответила на «проверку» Киева
Финский парламент собирается запретить гражданам России служить в армии
Путин «зачистил» СПЧ от завсегдатаев «Эха Москвы»
Главная / Политика

Американский дипломат, оскорбившая польских чиновников, назвала Польшу «бастионом защиты от России»

04 декабря 2018, 09:39  •  89 • Политика
Новый посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала республику «бастионом защиты от России» в данном регионе, а также заявила, что страна играет фундаментальную роль в глобальной стратегии американского президента Дональда Трампа. Примечательно, что ранее дипломат оскорбила польских чиновников своим письмом, в котором допустила грубые ошибки в написании фамилий адресатов. Также тон послания неприятно удивил правительство республики.
Дипломат также отметила, что, мол, не приходится сомневаться, что «Россия остановит провокации в регионе». Так как именно поэтому Польше и нужно быть и дальше главным фактором стабильности, сообщает газета Rzeczpospolita. Таким образом Польша «будет ключевым государством в регионе для безопасности США».
Напомним, что в конце ноября письмо дипломата, адресованное премьер-министру страны Матеушу Моравецкому, вызвало большой скандал. Так, сообщалось, что тон у послания был необычайно высокомерным.
А, кроме того, Мосбахер умудрилась написать с ошибками фамилии главы правительства и министра внутренних дел Польши. Чиновники в правительственных кругах были крайне оскорблены, сообщает источник.
22 ноября представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что НАТО расширяет свое военное присутствие на Востоке, тем самым совершив «обман мирового масштаба».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

89
Источник
Похожие новости
04 декабря 2018, 09:39
Порошенко сократил срок военного положения после звонка от Меркель — украинский журналист
03 декабря 2018, 14:09
"Не секрет и не новость": Политолог оценил сообщение СМИ о присутствии Великобритании на Украине
04 декабря 2018, 09:39
Американский дипломат, оскорбившая польских чиновников, назвала Польшу «бастионом защиты от России»

03 декабря 2018, 14:09
"Северный поток - 2" поддержала возможный преемник Меркель на посту канцлера ФРГ
03 декабря 2018, 23:54
В ЦРУ хотели дать «взятку» Путину от имени Трампа - СМИ
03 декабря 2018, 20:39
Делягин ополчился на депутатов Госдумы и признал, что они неисправимы
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
01 декабря 2018, 03:39
«Не спустят на тормозах»: Кремлинологи США боятся мести России за отмену встречи Путина и Трампа
28 ноября 2018, 04:09
«Да пристрелите их уже»: Капитаны, застрявшие из-за украинцев в Керченском проливе, в «эфире» требовали расправы
29 ноября 2018, 09:09
«Полный хаос и неразбериха»: как на Украине прошёл первый день после введения военного положения
01 декабря 2018, 19:54
CNN: В Мариуполе не понимают Трампа и ждут Путина
28 ноября 2018, 20:24
Украинский политик на чистом русском в прямом эфире разложил по полочкам провокацию в Керченском проливе
29 ноября 2018, 09:24
Трамп задал Киеву неудобный вопрос про провокацию в Керченском проливе
03 декабря 2018, 01:09
«Простых людей не обманешь»: Буэнос-Айрес проводил Путина аплодисментами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.