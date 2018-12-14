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Американский дипломат назвал Ту-160 "музейными экспонатами", забыв о B-52 в Прибалтике

14 декабря 2018, 13:24  •  88 • В мире
Посол США в Колумбии Кевин Уитакер призвал не беспокоиться по поводу прилетевших в Венесуэлу российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, назвав их "музейными экспонатами" и напомнив, что эти самолеты выпускаются с 1980-х годов. При этом посол не упомянул о переброшенных в июне в Прибалтику американских B-52, созданных в 1955 году.
Ранее два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС РФ выполнили посадку в международном аэропорту Каракаса Майкетия. С ними прилетели тяжелый военно-транспортный Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62 Воздушно-космических сил России.
"Самолеты в таком возрасте не являются провокацией, они реально из музея", - попытался пошутить Уитакер в интервью радио RCN.
По его словам, США заметили присутствие в Венесуэле "российских бомбардировщиков 1980-х годов". "Мы доставили судно-госпиталь, в то время как русские прибыли с бомбардировщиками. Это тоже послание", - заметил дипломат.
Напомним, в июне США перебросили в Прибалтику бомбардировщики B-52H для учений Saber Strike 16 с участием 13 государств в Латвии, Литве и Эстонии. Этот вид самолетов находится на вооружении США с 1955 года, в то время как российский Ту-160 начал выпускаться в 1984 году.
В Венесуэлу ранее прибыли сразу два российских стратегических ракетоносца Ту-160, а также тяжелый военно-транспортный Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный Ил-62. Как рассказали в Минобороны России, самолеты прошли проложенным курсом и в четком соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства сразу над несколькими морями - Баренцевым, Норвежским и Карибским, а также над акваторией Атлантического океана. Предполагается, что прибывшие самолеты ВКС России будут участвовать в совместных оперативных полетах двух стран.
Информацию об участии российских летчиков в учениях подтвердил и министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес. Деталей не раскрыл, однако отметил: бояться происходящего не стоит никому в мире, так как Каракас и Москва - "строители мира, а не войны".
США появление "Белых лебедей" не радовало с самого начала. Госсекретарь США Майк Помпео решил влиять на граждан России и Венесуэлы, заявив, что прилет российских летчиков в Венесуэлу - это разбазаривание бюджетных денег. Кажется, он внезапно испытал приступ "заботы" о России и ее народе, в своем Twitter указав на "коррумпированное правительство". Такое же "коррумпированное правительство", с его точки зрения, сидит и в Венесуэле.
Царьград говорил о происходящем с военным экспертом Александром Жилиным. Наш собеседник подчеркнул, что жителям России следует понимать: полет - это не просто прихоть, а проверка российских разработок.
"Наши стратегические бомбардировщики Ту-160 - это модернизированные самолеты, это фактически самолеты нового поколения. Этот полет проходил над водной акваторией и с точки зрения повышения боеготовности и мастерства имеет просто колоссальное значение. Потому что мы использовали собственные систему навигации современную, систему ориентировки, работу со спутниковой группировкой своей, и так далее. Мы показали, что эти испытания прошли успешно. Боевые комплексы прилетели куда надо, доставили все что надо. И в любой момент могли выполнить боевую задачу, любую, по уничтожению авианосцев каких-то негодяев, еще чего-то. Поэтому реакция естественная наших друзей заклятых".
Обратился эксперт и к госсекретарю США, заявившему о разбазаривании средств.
"Я бы просто хотел заметить господину Помпео, что не надо заботиться о народах России и Венесуэлы. Пусть он позаботится о народе Сирии, который они уничтожают ковровыми бомбардировки. Пусть он позаботится о народе Ирака, где страну превратили в форшмак. И о народе Ливии. Процветающего государства, с колоссальными социальными программами, которое превратилось в ад. Вот пусть они озаботятся результатами своей деятельности. А мы боевую готовность будем поддерживать, я надеюсь, и больше не будем метать бисер перед свиньями. Наши задачи поставлены - выполнены. До свидания. Больше нас не интересует ничего".

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