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Американский «десант» в Приднестровье

12 июля 2019, 16:09  •  65 • Украина
«Западные партнёры» всё чаще общаются с руководством Молдовы и Приднестровья
11 июля в президентском дворце в Кишинёве состоялась рабочая встреча Игоря Додона и посла США в Молдове Дерека Хогана.
Во время встречи стороны «проанализировали нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений, дали высокую оценку многочисленным проектам, которые реализуются в Молдове американской стороной, в том числе посредством Агентства по международному развитию USAID», – сообщил президент Молдавии на своей странице в социальной сети Facebook.
Также Игорь Додон отметил, что на встрече обсуждался предстоящий визит в Кишинёв заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла, который прибудет в Молдову уже в конце недели. Хейл посетит Молдавию в рамках европейского турне для того, чтобы встретиться с президентом, премьер-министром и спикером парламента Молдовы.
Предыдущая встреча президента Молдовы и посла США состоялась менее месяца назад – 18 июня. Тогда Додон пообещал, что новая власть сохранить в силе все предыдущие договорённости с «западными партнёрами» и будет расширять это сотрудничество «в рамках сбалансированной внешней политики между Востоком и Западом».
Вот только получится ли «сбалансировать внешнюю политику» между Востоком и Западом? А если встанет вопрос о выборе, кого выберет «пророссийский» Игорь Додон?
Однако не только Молдова оказалась под пристальным вниманием «западных партнёров». Целый «десант» американских дипломатов и чиновников отправился и в Тирасполь. В составе этого «десанта» – посол США в Молдове Дерек Хоган, заместитель администратора USAID Брок Бирман и другие официальные лица. В Тирасполе они встретились с президентом Приднестровской Республики Вадимом Красносельским, а во время встречи интересовались экономическим сотрудничеством с ПМР. По словам президента Приднестровья, такое сотрудничество «возможно в сфере агропромышленного комплекса». Кроме того, он отметил, что приднестровцы не откажутся от американской помощи «при строительстве нового здания туберкулёзного диспансера на территории одного из пенитенциарных учреждений и в области создания инфраструктуры для инвалидов».
«Западные партнёры» не исключили вероятности помощи в этих сферах, отметив, что «эти направления заслуживают внимания». Однако больше их интересовала работа Центра английского языка и американской культуры на базе Приднестровского государственного университета и «некоторые мероприятия гуманитарного характера».
«Мы выступаем за нормальное взаимодействие в гуманитарных направлениях, с уважением относимся к культуре различных стран и народов и выступаем за то, чтобы социально-экономические вопросы не смешивались с политическими, иначе взаимодействие превращается в популизм», – напомнил Вадим Красносельский.
Предыдущий визит посла США в Молдове Дерека Хогана в Тирасполь был совсем недавно – 24 июня.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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