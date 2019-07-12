Американский «десант» в Приднестровье

«Западные партнёры» всё чаще общаются с руководством Молдовы и Приднестровья

11 июля в президентском дворце в Кишинёве состоялась рабочая встреча Игоря Додона и посла США в Молдове Дерека Хогана.

Во время встречи стороны «проанализировали нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений, дали высокую оценку многочисленным проектам, которые реализуются в Молдове американской стороной, в том числе посредством Агентства по международному развитию USAID», – сообщил президент Молдавии на своей странице в социальной сети Facebook.

Также Игорь Додон отметил, что на встрече обсуждался предстоящий визит в Кишинёв заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла, который прибудет в Молдову уже в конце недели. Хейл посетит Молдавию в рамках европейского турне для того, чтобы встретиться с президентом, премьер-министром и спикером парламента Молдовы.

Предыдущая встреча президента Молдовы и посла США состоялась менее месяца назад – 18 июня. Тогда Додон пообещал, что новая власть сохранить в силе все предыдущие договорённости с «западными партнёрами» и будет расширять это сотрудничество «в рамках сбалансированной внешней политики между Востоком и Западом».

Вот только получится ли «сбалансировать внешнюю политику» между Востоком и Западом? А если встанет вопрос о выборе, кого выберет «пророссийский» Игорь Додон?

Однако не только Молдова оказалась под пристальным вниманием «западных партнёров». Целый «десант» американских дипломатов и чиновников отправился и в Тирасполь. В составе этого «десанта» – посол США в Молдове Дерек Хоган, заместитель администратора USAID Брок Бирман и другие официальные лица. В Тирасполе они встретились с президентом Приднестровской Республики Вадимом Красносельским, а во время встречи интересовались экономическим сотрудничеством с ПМР. По словам президента Приднестровья, такое сотрудничество «возможно в сфере агропромышленного комплекса». Кроме того, он отметил, что приднестровцы не откажутся от американской помощи «при строительстве нового здания туберкулёзного диспансера на территории одного из пенитенциарных учреждений и в области создания инфраструктуры для инвалидов».

«Западные партнёры» не исключили вероятности помощи в этих сферах, отметив, что «эти направления заслуживают внимания». Однако больше их интересовала работа Центра английского языка и американской культуры на базе Приднестровского государственного университета и «некоторые мероприятия гуманитарного характера».

«Мы выступаем за нормальное взаимодействие в гуманитарных направлениях, с уважением относимся к культуре различных стран и народов и выступаем за то, чтобы социально-экономические вопросы не смешивались с политическими, иначе взаимодействие превращается в популизм», – напомнил Вадим Красносельский.

Предыдущий визит посла США в Молдове Дерека Хогана в Тирасполь был совсем недавно – 24 июня.