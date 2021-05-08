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Американский десант сбросили на Эстонию

08 мая 2021, 13:45  •  159 • Политика
Военные армии США в ночь на субботу высадили в Эстонии масштабный воздушный десант в рамках учений Swift Response.
В ночь на субботу, 8 мая американские военные высадили в Эстонии воздушный десант. Задачу десант выполнял в рамках учений Swift Response. И, как уточнили в пресс-службе Главного штаба эстонских Сил обороны, помимо 700 военных 82-й дивизии ВДВ США в точку сбросили боевую технику и снаряжение.
Большая часть десантников прибыли в Эстонию транспортными самолётами из США. Высадку десанта проводили в ночное время в обстановке, близкой к реальной боевой. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд лично следила за манёврами, прибыв в Нурмси, отмечено в сообщении. После этой высадки американский десант должен выдвинуться на Центральный полигон.
Проходящие в Эстонии военные учения называют крупнейшими за последние 25 лет. Стартовали они 5 мая. Известно, что сегодня учения должен посетить командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер М. Каволи. Кроме того, в Эстонии ждут других американских генералов, в том числе, командующего воздушно-десантным корпусом Майкла Э. Курилла и командира воздушно-десантной дивизии Кристофера Донахью.

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