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Американский бунт ставит на колени армию США. Первое "покаяние" - в Миннесоте
02 июня 2020, 15:55 • 149 • Политика
Американский бунт очевидно ставит на колени и армию США. Первое показательное "покаяние" состоялось в Миннесоте.
Американское агентство ABC NEWS опубликовало видео, где американский нацгвардеец становится на колени перед протестующими темнокожими активистами. Он говорит о том, что сожалеет о инциденте, когда из-за действий полицейских погиб темнокожий мужчина.
Ранее в США белокожие активисты встали на колени перед группой афроамериканцев. "Ахеджакнуло!" - не сдержала эмоций журналистка Юлия Витязева.
Журналистка опубликовала в своём Twitter-аккаунте видео, где белокожие активисты встали на колени перед темнокожими жителями США.
"Ахеджакнуло! "Простите нас, афроамериканцы!" или "Стыдно быть белым", - напомнила она об известной ситуации, когда актриса Лия Ахеджакова просила прощения у участников Майдана за русских, которые якобы были виноваты в конфликте.
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