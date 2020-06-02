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Американский бунт ставит на колени армию США. Первое "покаяние" - в Миннесоте

02 июня 2020, 15:55  •  149 • Политика
Американский бунт очевидно ставит на колени и армию США. Первое показательное "покаяние" состоялось в Миннесоте.
Американское агентство ABC NEWS опубликовало видео, где американский нацгвардеец становится на колени перед протестующими темнокожими активистами. Он говорит о том, что сожалеет о инциденте, когда из-за действий полицейских погиб темнокожий мужчина.
This Minnesota National Guard soldier knelt with protesters, telling them his "heart hurts as a human being" after the death of George Floyd.

The soldier announced the guard would remain inside the state Capitol until curfew. https://t.co/zWc385s6pV pic.twitter.com/VhG7vcRpaT
— ABC News (@ABC) June 2, 2020
Ранее в США белокожие активисты встали на колени перед группой афроамериканцев. "Ахеджакнуло!" - не сдержала эмоций журналистка Юлия Витязева.
Журналистка опубликовала в своём Twitter-аккаунте видео, где белокожие активисты встали на колени перед темнокожими жителями США.
"Ахеджакнуло! "Простите нас, афроамериканцы!" или "Стыдно быть белым", - напомнила она об известной ситуации, когда актриса Лия Ахеджакова просила прощения у участников Майдана за русских, которые якобы были виноваты в конфликте.

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