Американский бунт ставит на колени армию США. Первое "покаяние" - в Миннесоте

Американское агентство ABC NEWS опубликовало видео, где американский нацгвардеец становится на колени перед протестующими темнокожими активистами. Он говорит о том, что сожалеет о инциденте, когда из-за действий полицейских погиб темнокожий мужчина.

This Minnesota National Guard soldier knelt with protesters, telling them his "heart hurts as a human being" after the death of George Floyd.



The soldier announced the guard would remain inside the state Capitol until curfew. https://t.co/zWc385s6pV pic.twitter.com/VhG7vcRpaT — ABC News (@ABC) June 2, 2020

Ранее в США белокожие активисты встали на колени перед группой афроамериканцев. "Ахеджакнуло!" - не сдержала эмоций журналистка Юлия Витязева.

Журналистка опубликовала в своём Twitter-аккаунте видео, где белокожие активисты встали на колени перед темнокожими жителями США.

"Ахеджакнуло! "Простите нас, афроамериканцы!" или "Стыдно быть белым", - напомнила она об известной ситуации, когда актриса Лия Ахеджакова просила прощения у участников Майдана за русских, которые якобы были виноваты в конфликте.