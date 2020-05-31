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Американский бунт притормозил в сотне метров от Белого дома: Под угрозой уже сама власть США

31 мая 2020, 22:55  •  93 • В мире
Американский бунт притормозил в сотне метров от Белого дома. Протестующие призывают к штурму резиденции, бросаются бутылками в полицейских и препятствуют им при задержании наиболее активных граждан. Таким образом, под угрозой в США оказалась уже сама власть.
Беспорядки в США, вспыхнувшие после смерти американца Джорджа Флойда из-за жёсткого задержания со стороны полиции, приобретают всё более серьёзные масштабы.
По данным Washington Post, стычки протестующих с полицией разворачиваются уже прямо у Белого дома. На фоне этого из резиденции президента не выпускали сотрудников прессы, также в здание никого не впускают, а движение на окрестных улицах на время перекрыли.
Участники беспорядков бросаются в правоохранителей бутылками и стараются помешать им при попытке задержать наиболее активных граждан.
В Сети, кроме того, появились видео, запечатлевшие то, как протестующие сбивают ограждения, выставленные вокруг Белого дома. На записях также можно разобрать призывы к штурму резиденции.
Беспорядки обостряются и в Миннесоте, где и произошла трагедия с Флойдом. Согласно данным Associated Press, Пентагон отдал приказ армии привести в готовность части американской военной полиции.

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