|
Американский бунт притормозил в сотне метров от Белого дома: Под угрозой уже сама власть США
31 мая 2020, 22:55 • 93 • В мире
Американский бунт притормозил в сотне метров от Белого дома. Протестующие призывают к штурму резиденции, бросаются бутылками в полицейских и препятствуют им при задержании наиболее активных граждан. Таким образом, под угрозой в США оказалась уже сама власть.
Беспорядки в США, вспыхнувшие после смерти американца Джорджа Флойда из-за жёсткого задержания со стороны полиции, приобретают всё более серьёзные масштабы.
По данным Washington Post, стычки протестующих с полицией разворачиваются уже прямо у Белого дома. На фоне этого из резиденции президента не выпускали сотрудников прессы, также в здание никого не впускают, а движение на окрестных улицах на время перекрыли.
Участники беспорядков бросаются в правоохранителей бутылками и стараются помешать им при попытке задержать наиболее активных граждан.
В Сети, кроме того, появились видео, запечатлевшие то, как протестующие сбивают ограждения, выставленные вокруг Белого дома. На записях также можно разобрать призывы к штурму резиденции.
Беспорядки обостряются и в Миннесоте, где и произошла трагедия с Флойдом. Согласно данным Associated Press, Пентагон отдал приказ армии привести в готовность части американской военной полиции.
93
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 мая 2020, 03:55
|
27 мая 2020, 23:20
|
27 мая 2020, 19:55
|
30 мая 2020, 00:55
|
25 мая 2020, 03:55
|
25 мая 2020, 12:55
|
26 мая 2020, 09:55