Американский бунт притормозил в сотне метров от Белого дома: Под угрозой уже сама власть США

Беспорядки в США, вспыхнувшие после смерти американца Джорджа Флойда из-за жёсткого задержания со стороны полиции, приобретают всё более серьёзные масштабы.

По данным Washington Post, стычки протестующих с полицией разворачиваются уже прямо у Белого дома. На фоне этого из резиденции президента не выпускали сотрудников прессы, также в здание никого не впускают, а движение на окрестных улицах на время перекрыли.

Участники беспорядков бросаются в правоохранителей бутылками и стараются помешать им при попытке задержать наиболее активных граждан.

В Сети, кроме того, появились видео, запечатлевшие то, как протестующие сбивают ограждения, выставленные вокруг Белого дома. На записях также можно разобрать призывы к штурму резиденции.

Беспорядки обостряются и в Миннесоте, где и произошла трагедия с Флойдом. Согласно данным Associated Press, Пентагон отдал приказ армии привести в готовность части американской военной полиции.