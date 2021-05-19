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Американский бомбардировщик "нейтрально" попытался приблизиться к России
19 мая 2021, 23:50 • 39 • В мире
Истребитель Су-27 поднялся в воздух на сопровождение стратегического американского бомбардировщика В-52Н. Как говорится в сообщении от Западного военного округа, иностранное воздушное судно было замечено над нейтральными водами Балтийского моря и приближалось к нашим границам.
В небе над Балтийским морем был замечен американский стратегический бомбардировщик. О появлении В-52Н ВВС США сообщили военные ЗВО. В сообщении армейцев указано, что иностранный самолёт находился в нейтральном воздушном пространстве, но направлялся к нашим рубежам.
На сопровождение В-52Н был отправлен Су-27.
Как уточнили в пресс-службе ЗВО, после того как бомбардировщик развернулся, наш истребитель вернулся на аэродром базирования.
Отметим, что это далеко не первые появления иностранных "разведчиков" вблизи наших рубежей. В последние годы Россия не раз заявляла о беспрецедентной активности НАТО у границ.
Кроме того, обостряется обстановка и на море. Как ранее сообщал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сейчас на боевом дежурстве в акваториях находится до 15 кораблей Североатлантического альянса.
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