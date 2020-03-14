Американский Boeing не рискнул садиться на Камчатке в пургу

Американский грузовой Boeing не стал совершать аварийную посадку на Камчатке. Информация о возможном экстренном приземлении борта появилась ранее в СМИ.

Как сообщал "Ура.ру", борт грузовой авиакомпании Polar Air Cargo, выполнявший рейс из Лос-Анджелеса в Токио, приготовился к нештатному приземлению.

По данным источников, на борту мог возникнуть пожар.

При этом отмечается, что на Камчатке для посадки были неблагоприятные условия - пурга, сильный ветер и нулевая видимость.

Как сообщает телеграм-канал "Оперативная линия", судя по авиаресурсам, американский борт развернулся в сторону Алеутских островов.

Скриншот Telegarm/ Оперативная линия

Предполагалось, что лайнер зайдёт на посадку в аэропорту Адак, однако, сообщает автор канала, он сел на острове Шемья, на котором располагается обслуживаемый американской военной комендатурой аэродром.