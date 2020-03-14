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Американский Boeing не рискнул садиться на Камчатке в пургу

14 марта 2020, 22:35  •  136 • В мире
В СМИ появилась информация, что на Камчатке намеревался совершить экстренную посадку вылетевший из Лос-Анджелеса грузовой борт. При этом отмечалось, что на Камчатке сейчас неблагоприятные условия - пурга и нулевая видимость. По последним данным авиационных ресурсов, грузовой борт развернулся в сторону Алеутских островов.
Американский грузовой Boeing не стал совершать аварийную посадку на Камчатке. Информация о возможном экстренном приземлении борта появилась ранее в СМИ.
Как сообщал "Ура.ру", борт грузовой авиакомпании Polar Air Cargo, выполнявший рейс из Лос-Анджелеса в Токио, приготовился к нештатному приземлению.
По данным источников, на борту мог возникнуть пожар.
При этом отмечается, что на Камчатке для посадки были неблагоприятные условия - пурга, сильный ветер и нулевая видимость.
Как сообщает телеграм-канал "Оперативная линия", судя по авиаресурсам, американский борт развернулся в сторону Алеутских островов.
Скриншот Telegarm/ Оперативная линия
Предполагалось, что лайнер зайдёт на посадку в аэропорту Адак, однако, сообщает автор канала, он сел на острове Шемья, на котором располагается обслуживаемый американской военной комендатурой аэродром.

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