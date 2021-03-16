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Американский биограф Ельцина оказался недоволен Путиным: Слишком независим
16 марта 2021, 13:15 • 61 • Политика
Научный сотрудник и директор по изучению России Американского института предпринимательства Леон Арон, биограф Бориса Ельцина, оказался недоволен Владимиром Путиным. Действующий президент России, в отличие от первого президента, слишком независим.
Такое мнение Арон высказал в своём материале, опубликованном в Politico. По его словам, Путин с самого первого дня своего правления имел грандиозные планы по развитию страны. Он начал с постепенного возвращения политических и экономических активов, которые Советский Союз потерял по итогам холодной войны, а потом вплотную занялся геополитикой. Речь идёт и об антитеррористической операции в Сирии, и о воссоединении с Крымом, пишет ИноСМИ со ссылкой на американское издание.
Неоспоримым преимуществом Путина над Западом Арон назвал его стремление к победе.
Осенью прошлого года Путин заявил, что Россия сможет сохранять свою независимость, только пока остаётся сильной. Он напомнил, что в 90-е годы страна чуть не повторила судьбу Украины, которая впала в полную зависимость от Запада, - вплоть до создания внешнего управления через посольства.
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