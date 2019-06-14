Американский барин указал Плахотнюку на дверь

Политический кризис в Молдове завершён – правительство демократов ушло в отставку

Политический кризис в Молдове, похоже, разрешился. Не сам собой, конечно, а по указанию из-за океана, продемонстрировав всем, кто на самом деле хозяин этой страны. До этого хозяином называли лидера Демократической партии Влада Плахотнюка, однако, как показали последние события, Плахотнюк – это лишь управляющий территорией, а настоящий его хозяин сидит в Вашингтоне. Впрочем, сенсация ли это? И даже не новость…

С утра в четверг в офисе Демократической партии проходило заседание Республиканского совета, на котором, по сведениям, решался вопрос о том, нужно ли проводить в воскресенье свой митинг против марша социалистов и ACUMовцев. После заседания планировалось проведение брифинга в 13:00. Однако вмешался посол США Дерек Хоган, прибыв без приглашения на заседание, в связи с чем брифинг был перенесён на 17:30.

Но ещё до брифинга экс-премьер Молдовы Ион Стурза написал на своей странице в социальной сети Facebook: «Последние новости! ДПМ мирно передаст власть в ближайшее время и уйдёт в оппозицию. Международная изоляция и солидарность граждан сработали. Многие министры просят о немедленной отставке и, вероятно, скоро о ней объявят. Г-н Плахотнюк всё ещё думает, но это всё меньше имеет значение. Протестующие могут идти домой, денег и кино больше не будет. Киномеханик уходит!!!».

И действительно, на брифинге вечером в пятницу было объявлено о том, что «по итогам заседания Национального политического совета Демократической партии» правительство демократов уходит в отставку.

«ДПМ решила покинуть власть через отставку правительства. Таким образом, премьер-министр и все министры уходят в отставку сегодня. Наше решение носит политический характер. Это сигнал, что ДПМ не держится за власть. Наше сегодняшнее решение не разрешит полностью проблему юридической и конституциональной блокировки, которая существует», – заявил вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь на брифинге.

«Демпартия была готова обсуждать ситуацию в стране с другими партиями, чтобы найти решение политическому кризису. Но они отказались. ДПМ была готова предоставить юридическое решение, чтобы партии, которые создали коалицию, могли легально принять руководство. У нас есть юридические решения, чтобы коалиция ПСРМ-ACUM могла выйти из нелегального поля. Учитывая отсутствие открытости диалога, ДПМ решила уйти из власти через отставку правительства. Но наше решение никак не решает проблему юридического блокирования, в которой находится наша страна. Новое правительство – незаконное. Самое верное решение – досрочные выборы», – подчеркнул Чеботарь.

А за десять минут до заявления Чеботаря об отставке правительства карабинеры, которые с начала недели блокировали здание правительства, организовано ушли.

Дереку Хогану понадобилось всего 15 минут, чтобы поставить точку в поведении демократов, решивших, что они здесь власть.

«Вот приедет барин, барин нас рассудит» – писал Некрасов. Барин приехал и указал клике Плахотнюка на дверь.