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Американский авианосец впервые за полгода вошёл в Персидский залив

22 декабря 2018, 00:24  •  56 • В мире
В Персидский залив вошёл американский авианосец. Как сообщает Associated Press, это первый заход американского авианосца в Персидский залив с момента выхода США из ядерного соглашения с Ираном. Авианосная группа в Персидском заливе призвана продемонстрировать силу Тегерану, пишет WSJ.
США отправили в Персидский залив авианосную группу во главе с авианосцем USS John C. Stennis. Как сообщает Associated Press, группа в пятницу вошла в залив впервые после выхода США из ядерной сделки с Ираном, случившегося в мае этого года.
Как пишет WSJ, заход группы кораблей ВМС США продемонстрирует Ирану силу. При этом отмечается, что авианосец пробудет в заливе около двух месяцев.
По информации издания, присутствие американского корабля призвано обеспечить "позитивную разницу" в расстановке сил на случай возможных враждебных действий со стороны Тегерана.
Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.
При этом, как заявили в Иране, доступ Тегерана к технологиям производства баллистических ракет положил конец свободе действий американских авианосцев в Персидском заливе.

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