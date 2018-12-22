Американский авианосец впервые за полгода вошёл в Персидский залив

В Персидский залив вошёл американский авианосец. Как сообщает Associated Press, это первый заход американского авианосца в Персидский залив с момента выхода США из ядерного соглашения с Ираном. Авианосная группа в Персидском заливе призвана продемонстрировать силу Тегерану, пишет WSJ.

США отправили в Персидский залив авианосную группу во главе с авианосцем USS John C. Stennis. Как сообщает Associated Press, группа в пятницу вошла в залив впервые после выхода США из ядерной сделки с Ираном, случившегося в мае этого года.

Как пишет WSJ, заход группы кораблей ВМС США продемонстрирует Ирану силу. При этом отмечается, что авианосец пробудет в заливе около двух месяцев.

По информации издания, присутствие американского корабля призвано обеспечить "позитивную разницу" в расстановке сил на случай возможных враждебных действий со стороны Тегерана.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

При этом, как заявили в Иране, доступ Тегерана к технологиям производства баллистических ракет положил конец свободе действий американских авианосцев в Персидском заливе.