Американский атташе, рвущийся из Москвы к немецкому врачу, посеял дипломатический раздор

Американская газета NYT утверждает, что в Москве в августе задержали рейс с атташе США. По данным издания, рейс в Германию был задержан на несколько часов. Анонимный источник издания утверждает, что должностные лица в России настаивали на том, чтобы атташе прошёл "ненужную" проверку безопасности.

Впрочем, в публикации приводится и комментарий российского МИД, который подчеркнул, что во время прохождения досмотра произошла заминка. Причём не с представителем американского посольства, а с сопровождающими его врачами.

Выяснилось, что врачи американца были по ошибке заявлены в качестве членов экипажа. Медикам потребовалось выдать посадочные талоны, на что ушло время. Как отметили в российском МИД, задержка продлилась буквально 20 минут. Впрочем, после осмотра в ФРГ неназванный чиновник уже вернулся в Москву.

По данным издания, августовский эпизод разрешился благополучно, правда, не обошлось без дипломатических трений. Так, по данным NYT, данный вопрос поднимался американцами на встрече с российской делегацией в Вене в сентябре. Автор материала и вовсе полагает, что этот эпизод является очередным примером в "длительной кампании преследования американских дипломатов в России".