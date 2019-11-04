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Американский атташе, рвущийся из Москвы к немецкому врачу, посеял дипломатический раздор

04 ноября 2019, 12:09  •  52 • В мире
Газета The New York Times, ссылаясь на источники в администрации Соединённых Штатов, сообщила, будто военного атташе, пытавшегося вылететь в Германию к врачу, задержали на несколько часов. Источник издания утверждает, будто должностные лица в России настаивали на том, чтобы атташе прошёл "ненужную" проверку безопасности. Примечательно, что в публикации приводится комментарий МИД России, который исчерпывающе опровергает версию о задержке рейса.
Американская газета NYT утверждает, что в Москве в августе задержали рейс с атташе США. По данным издания, рейс в Германию был задержан на несколько часов. Анонимный источник издания утверждает, что должностные лица в России настаивали на том, чтобы атташе прошёл "ненужную" проверку безопасности.
Впрочем, в публикации приводится и комментарий российского МИД, который подчеркнул, что во время прохождения досмотра произошла заминка. Причём не с представителем американского посольства, а с сопровождающими его врачами.
Выяснилось, что врачи американца были по ошибке заявлены в качестве членов экипажа. Медикам потребовалось выдать посадочные талоны, на что ушло время. Как отметили в российском МИД, задержка продлилась буквально 20 минут. Впрочем, после осмотра в ФРГ неназванный чиновник уже вернулся в Москву.
По данным издания, августовский эпизод разрешился благополучно, правда, не обошлось без дипломатических трений. Так, по данным NYT, данный вопрос поднимался американцами на встрече с российской делегацией в Вене в сентябре. Автор материала и вовсе полагает, что этот эпизод является очередным примером в "длительной кампании преследования американских дипломатов в России".

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