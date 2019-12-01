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Американский Apache против советской "Осы": Видео сражения опубликовали в Сети
01 декабря 2019, 23:24 • 100 • Политика
Появилось видео атаки советской "Осы" на американский Apache. На кадрах ударный вертолёт США ярко вспыхивает в воздухе и стремительно падает на землю.
В Сети опубликовали видео противостояния советского зенитного ракетного комплекса "Оса" и американского ударного вертолёта AH-64 Apache. Ролик завершается падением боевой машины США.
На кадрах видно, как высоко в небе ракета попадает в американский вертолёт. Происходит алая вспышка. Слышны громкие хлопки, звуки вертолётных винтов. Воздушная машина стремительно падает вниз.
Отмечается, что на видео заснята атака йеменских повстанцев-хуситов на вертолёт ВВС Саудовской Аравии. Пока что ни одна из сторон официально не подтверждает данную информацию.
Фото: скриншот Twitter/@LastDef
Напомним, что советский ЗРК "Оса", а по классификации МО США и НАТО SA-8 Gecko AD, был принят на вооружение ещё в 1971 году. Система предназначена для уничтожения самолётов, вертолётов, БПЛА и крылатых ракет противника. ЗРК "Оса" поставлялись Кубе, Греции, Сирии и другим странам.
В свою очередь, американский Apache производится с середины 1980-х и считается самым распространённым ударным вертолётом в мире. США активно используют его в Ираке, Ливане и Афганистане, сообщает телеканал "360".
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