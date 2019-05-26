Американский агент в ближайшем окружении Путина?

Автор:

Полонский Андрей

В статье под названием «Возможный конфликт Министерства юстиции и ЦРУ в деле соблюдения государственной тайны» шеф вашингтонского бюро NYT и Совета по международным отношениям Дэвид Сангер и аналитик в сфере национальной безопасности и охраны интеллектуальной собственности Джулиан Барнс – то есть люди далеко не случайные – обсуждают очередные решения Дональда Трампа.

Американский президент разрешил генеральному прокурору США Уильяму Барру рассекретить любые разведданные, приведшие к расследованию р оссий ского вмешательства в американские выборы. Он пожелал, чтобы «Барр докопался до всего, что спецслужбы знают о расследовании его кампании». Одновременно Трамп призвал двух ближайших союзников США – Великобританию и Австралию – рассекретить свои собственные данные по этому делу. И Барр пообещал: «Мы разоблачим всех».

На этом фоне журналисты сокрушаются, что новое расследование генпрокурора может болезненно ударить по позициям ЦРУ. Они, в частности, цитируют главу нацразведки Дэна Коутса:

Я уверен, что генеральный прокурор будет работать в соответствии с давно установленными стандартами защиты секретной информации. Совершенно очевидно, что если эти стандарты будут нарушены, то будет поставлена под угрозу наша национальная безопасность.

Всё это можно было легко отнести к внутренней политической борьбе в США и уже поднадоевшей теме расследования спецпрокурора Мюллера, тем более что сам Трамп не без оснований подозревает, что против него во время его избирательной кампании работали спецслужбы. Однако, скорее всего, ситуация гораздо сложнее и опасней.

Дело в том, что официально, по закону, ЦРУ не имеет права работать в своей собственной стране. Но это положение легко обходится при помощи разведок тех же Великобритании и Австралии. Получается замкнутая система.

Фото: www.globallookpress.com

Предположим, что у ЦРУ есть некие данные, которые оно хочет отработать на территории Соединённых Штатов. Они передают эти данные британским MI-5 и MI-6 или Australian Security Intelligence Organisation, и иностранцы уже выполняют задания дружественных спецслужб. Так ЦРУ получает власть, которую (в правовом плане) ему никто и никогда не давал. Они собирают компромат на высших должностных лиц страны и имеют возможность вмешиваться в процесс принятия политических решений или, что в ряде случаев куда существеннее, «сливать» информацию в прессу. Образуется странный симбиоз либеральных СМИ и разведсообществ, который связывает легальных представителей властных структур по рукам и ногам. Если добавить к этому интересы транснациональных корпораций и работу их служб безопасности, возникает новая, чрезвычайно опасная глобальная сила, которая практически замкнута на себе и никому не подконтрольна.

Возможно, Трамп, лично и политически задетый расследованием обстоятельств его избирательной кампании, пытается бросить этой структуре вызов. Однако насколько велики его шансы, покажет только время.

Информатор в Москве

Во многом суета вокруг «русской поддержки Трампа» завязана на специфических американских аспектах внутриполитической борьбы. Однако в статье NYT есть один момент, имеющий уже прямое отношение к России, нашей внутренней политической жизни и национальной безопасности.

Журналисты пишут о некоем «ключевом информаторе» из ближайшего окружения Владимира Путина, который окончательно убедил ЦРУ в том, что Россия вмешивается в выборы. И от этих слов как-то становится не по себе.

Фото: Sasa Dzambic Photography/shutterstock.com

Есть все основания предполагать, что этот «ключевой информатор» «сливал» ЦРУ не только сведения о нашем гипотетическом «интересе» к Трампу и его окружению, сообщал, что «Путин лично занимался избранием Трампа» (какой простор для фантазии с целью повышения личной «ценности» в глазах американской разведки тут может быть, и подумать страшно). Он мог докладывать и о множестве других аспектов отечественной внешней и внутренней политики.

Из информации, обнародованной газетой, мы узнали, что американский агент работал в наших «верхах» в 2016 году. А в 2014 году, в разгар украинского кризиса и обострения в Донбассе? А при обвинениях в применении химического оружия в Сирии?

…Ну и так далее.

Что это было?

Сталкиваясь с подобного рода информационным взбросом, хочется спросить: «А что это было?»

Может быть, просто ляп американских журналистов, которые в порыве внутриполитической полемики, полные желания защитить государственную тайну, её легко проговаривают и раскрывают. Учитывая профессионализм и опыт Дэвида Сангера, это как-то не слишком похоже на правду.

Или либеральные журналисты совместно с ЦРУ «сдают» уже отработанную и ставшую неудобной фигуру? А может быть, напротив, ЦРУ ставит перед собой задачу посеять взаимное недоверие в отечественной политической элите? А может быть, всё это вместе?

Фото: Vadim Anokhin/shutterstock.com

В любом случае, разбираться в данной проблеме следует не журналистам, а специалистам в области национальной безопасности. И статья в The New York Times добавила им информации для размышления.

За что, конечно, спасибо американской либеральной прессе. Правда, в то, что журналисты проговорились по «простоте душевной» и естественной склонности к свободе слова, почему-то верится с трудом.

Анализируя ситуацию в целом, трудно не согласиться с русско-еврейским писателем, переводчиком и публицистом Исраэлем Шамиром, который написал в своём Facebook :