Американский агент Путин • 99 • Аналитика







И вот тут все гораздо интереснее: вроде бы и аргументация присутствует вполне патриотическая, и обвинения, если вдуматься, гораздо серьёзнее. Например, из патриотического лагеря можно услышать, что Путин (вы не поверите) — настоящий агент Запада. И всё, что он делает, так или иначе делается в интересах западных государств.





Аргументация в этом случае стандартная: он и наследник Ельцина, и деньги хранит на Западе, и с олигархами не борется, и Донбасс «слил», и на разгул уголовной преступности (по факту) закрывает глаза. И вообще, почти 15 лет называл американцев «партнёрами», а они нам не только не партнёры, но и, как теперь выяснилось, самые настоящие враги.



Наиболее конспирологически одаренные граждане и вовсе доходят до прямых обвинений Путина в работе на американскую разведку. Или на израильскую. В частностях даже параноики могут расходиться, что уж говорить о людях, запутавшихся в огромном объёме поступающей информации и своих оценках.



Наверное, над этим можно было бы посмеяться, но с моей стороны это было бы не совсем честно. Дело в том, что сам я встретил назначение В. Путина преемником очень настороженно, если не сказать больше.



Да, сознаюсь, не питая ни малейших иллюзий относительно Бориса Ельцина, его окружения и остального проельцинского клубка единомышленников, я за чистую монету принял назначение Владимира Владимировича на пост премьера и назначенную ему роль преемника. А поскольку от преемника Ельцина я в принципе не ожидал ничего хорошего, мое отношение к Путину долгое время было соответствующим и мало отличалось от того, о чем я написал выше.



Сейчас я отношусь к президенту несколько иначе. Нет, я не «переобулся» на ходу, и мой дрейф от полного неприятия до более-менее выраженной симпатии занял добрые десять лет. И все-таки он состоялся. Как? А вот об этом как раз я и собираюсь поговорить.



Первые годы президентства Путина не снизили моей подозрительности. Ну да, он разогнал наиболее одиозных олигархов: Березовского, Гусинского. Ходорковского вовсе посадил… Все так, но остальные-то процветали, так что это вполне сходило за внутреннюю разборку и смену караула у кормушки.



Доходы населения стали расти, государство вроде стало выбираться из той выгребной ямы, в которую угодило благодаря Ельцину. Но и это было довольно просто объяснить – просто дорожала нефть, и дорожала сильно. А с учетом того, какую роль в нашей экономике играли цены на углеводороды, все остальное логично проистекало из этого факта. Да, стали платить пенсии, перестали массово задерживать зарплаты, батареи зимой стали теплыми, но какая в том заслуга Путина? Подумаешь, с ценами на нефть подфартило!



Переломным моментом для меня стали события, которые мы знаем под цифровым обозначение 08.08.08, или война с Грузией. Думаю, эти события ещё не стерлись из нашей памяти, и в детали вдаваться не стоит. Но ключевой для моего личного прозрения момент я все-таки озвучу…



Особенность этих событий в том, что от России и Путина никто в тот момент не ожидал особой принципиальности. Мы так погрязли в самоунижении, так ещё зависели от мнения «цивилизованных» стран, что Россия легко бы проглотила военную акцию Тбилиси в Южной Осетии. То есть, говоря привычным языком, тогда Путину (я помню, что президентом был Медведев, и тем не менее) было очень легко «слить» ситуацию. И никто бы его особо не упрекнул за это – протест бы мы выразили, посла вызвали, в СМИ поругались, так чего же боле? Калининград: западный форпост и ахиллесова пята России



Но Путин не «слил». Более того, санкционировал настоящую военную операцию и пошел на конфронтацию с Западом, которая уже тогда грозила нам разрывом отношений и с США, и с НАТО. И это, что ни говорите, весьма красноречиво показало нам, может быть, впервые, настоящего Путина, для которого долгосрочные интересы России важнее и удобства олигархов, и мнения внутренней светлоликой оппозиции.



А если кто-то не понял про долгосрочные интересы России, поясню. Грузию на тот момент активно «сватали» в НАТО. А Саакашвили на каждом углу пиарили как реформатора, прогрессиста, борца с коррупцией и т.д. И если бы так продолжалось и дальше, мы уже к 2010-му году (или чуть позднее) могли получить базы Североатлантического альянса на своей южной границе. Но для этого Грузия должна была решить свои территориальные проблемы (иначе вступление в НАТО невозможно просто из-за соответствующего положения устава этой организации). И «обломав» эти планы, а затем и признав Абхазию с Южной Осетией, Путин на долгие годы (если не навсегда) заморозил натовские амбиции Грузии.



Это было очень «анти»! В общем, и антиамерикански, и антиевропейски, и антидемократически. Согласитесь, теперь забавно слушать, как все это провернул «агент Запада» Путин?



В дальнейшем было ещё немало примеров того, что Путин действует исключительно с пророссийских позиций. Примеры? Да пожалуйста!



Затеянная Путиным реформа российской армии с параллельным её перевооружением уж точно не была инспирирована иностранными спецслужбами. И можно сколько угодно подшучивать над «маршалом Табуреткиным», негодовать по поводу Васильевой, но суть от этого не меняется: на данный момент мы имеем весьма боеспособную армию, способную, как выясняется, вести войну на некотором удалении от собственных границ, «отжимать» полуострова, обеспечивать «отпускниками» некоторые угрожаемые сопредельные регионы и при этом иметь некоторый запас прочности на случай возможных осложнений. Найдём ответ на британский ультиматум!



Или история с постепенным лишением Прибалтики российского транзита. Усть-Луга и вот это вот всё, внезапно и стремительно появившееся за последние десять лет, – это тоже происки западных разведок?



А программа материнского капитала, которая хоть как-то стимулировала рождаемость в России и позволила нам чуть менее резко войти в демографическую яму, вырытую в девяностых? Да и недавний указ, где демография идет первым пунктом, – это все тоже западные спецслужбы реализуют руками своего агента Путина?



События в Сирии, может быть? Я неоднократно слышал о том, что американцы заманили нас в сирийскую ловушку. Ну хорошо, хорошо, заманили. А захлопнут они её когда? А пока не захлопнули, мы в этой ловушке довольно неплохо выглядим. Да и нефть все дорожает и дорожает – стоило нам вступить в игру неподалеку от Саудовской Аравии, и некогда спесивые саудиты стали, наконец, приезжать в гости к «американскому агенту» Путину, чтобы обсудить с ним цены на нефть и сделку «ОПЕК плюс».



Кстати, про ловушку много разговоров было и после Крыма. Но пока больше похоже на то, что сыр из неё был нами благополучно съеден. И в любом случае, с точки зрения американских геополитических интересов было бы куда проще не заманивать нас в «украинскую ловушку», а спокойно протащить Киев в НАТО, разместить на Украине свои военные базы и заняться Белоруссией и Казахстаном. Но нет, они заставили агента Путина обломать им всю малину, «отжавшего» Крым и отбросившего Украину от вожделенного НАТО на десятилетия.



Смешно ведь, правда?



На всякий случай уточню: целью данного текста не является возбуждение у читателей верноподданнических чувств. Путин в этом не очень и нуждается – ему и 86% хватит. Но помочь разобраться тем, кто этого хочет, – дело, наверное, хорошее.



Наш президент, безусловно, может ошибаться. И мы, наверное, довольно справедливо критикуем его за ошибки во внутренней политике, за слабую экономическую политику, за отсутствие заметной борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Более того, это очень серьезные недоработки, которые при определенных условиях нельзя будет покрыть никакими внешнеполитическими успехами.



Но очевидно, во всяком случае, мне, что нам не стоит ожидать от него прямого предательства. И когда вы слышите шипение «Путин опять слил» или «Путин продает нас олигархам», вспомните эту статью и дайте ссылку на неё очередному «путинслильщику».



Авось его попустит… Довольно часто в сети (и не только) можно встретить крайне резкие высказывания в адрес действующего президента России. Ничего удивительного в этом вроде бы нет: в либеральном лагере Путина откровенно не любят, ненависти своей особо не скрывают и ничего неожиданного в такой позиции нет. Но удивительно то, что в своем неприятии ВВП с либералами смыкаются и те, кого можно хоты бы условно причислить к патриотам.И вот тут все гораздо интереснее: вроде бы и аргументация присутствует вполне патриотическая, и обвинения, если вдуматься, гораздо серьёзнее. Например, из патриотического лагеря можно услышать, что Путин (вы не поверите) — настоящий агент Запада. И всё, что он делает, так или иначе делается в интересах западных государств.Аргументация в этом случае стандартная: он и наследник Ельцина, и деньги хранит на Западе, и с олигархами не борется, и Донбасс «слил», и на разгул уголовной преступности (по факту) закрывает глаза. И вообще, почти 15 лет называл американцев «партнёрами», а они нам не только не партнёры, но и, как теперь выяснилось, самые настоящие враги.Наиболее конспирологически одаренные граждане и вовсе доходят до прямых обвинений Путина в работе на американскую разведку. Или на израильскую. В частностях даже параноики могут расходиться, что уж говорить о людях, запутавшихся в огромном объёме поступающей информации и своих оценках.Наверное, над этим можно было бы посмеяться, но с моей стороны это было бы не совсем честно. Дело в том, что сам я встретил назначение В. Путина преемником очень настороженно, если не сказать больше.Да, сознаюсь, не питая ни малейших иллюзий относительно Бориса Ельцина, его окружения и остального проельцинского клубка единомышленников, я за чистую монету принял назначение Владимира Владимировича на пост премьера и назначенную ему роль преемника. А поскольку от преемника Ельцина я в принципе не ожидал ничего хорошего, мое отношение к Путину долгое время было соответствующим и мало отличалось от того, о чем я написал выше.Сейчас я отношусь к президенту несколько иначе. Нет, я не «переобулся» на ходу, и мой дрейф от полного неприятия до более-менее выраженной симпатии занял добрые десять лет. И все-таки он состоялся. Как? А вот об этом как раз я и собираюсь поговорить.Первые годы президентства Путина не снизили моей подозрительности. Ну да, он разогнал наиболее одиозных олигархов: Березовского, Гусинского. Ходорковского вовсе посадил… Все так, но остальные-то процветали, так что это вполне сходило за внутреннюю разборку и смену караула у кормушки.Доходы населения стали расти, государство вроде стало выбираться из той выгребной ямы, в которую угодило благодаря Ельцину. Но и это было довольно просто объяснить – просто дорожала нефть, и дорожала сильно. А с учетом того, какую роль в нашей экономике играли цены на углеводороды, все остальное логично проистекало из этого факта. Да, стали платить пенсии, перестали массово задерживать зарплаты, батареи зимой стали теплыми, но какая в том заслуга Путина? Подумаешь, с ценами на нефть подфартило!Переломным моментом для меня стали события, которые мы знаем под цифровым обозначение 08.08.08, или война с Грузией. Думаю, эти события ещё не стерлись из нашей памяти, и в детали вдаваться не стоит. Но ключевой для моего личного прозрения момент я все-таки озвучу…Особенность этих событий в том, что от России и Путина никто в тот момент не ожидал особой принципиальности. Мы так погрязли в самоунижении, так ещё зависели от мнения «цивилизованных» стран, что Россия легко бы проглотила военную акцию Тбилиси в Южной Осетии. То есть, говоря привычным языком, тогда Путину (я помню, что президентом был Медведев, и тем не менее) было очень легко «слить» ситуацию. И никто бы его особо не упрекнул за это – протест бы мы выразили, посла вызвали, в СМИ поругались, так чего же боле?Но Путин не «слил». Более того, санкционировал настоящую военную операцию и пошел на конфронтацию с Западом, которая уже тогда грозила нам разрывом отношений и с США, и с НАТО. И это, что ни говорите, весьма красноречиво показало нам, может быть, впервые, настоящего Путина, для которого долгосрочные интересы России важнее и удобства олигархов, и мнения внутренней светлоликой оппозиции.А если кто-то не понял про долгосрочные интересы России, поясню. Грузию на тот момент активно «сватали» в НАТО. А Саакашвили на каждом углу пиарили как реформатора, прогрессиста, борца с коррупцией и т.д. И если бы так продолжалось и дальше, мы уже к 2010-му году (или чуть позднее) могли получить базы Североатлантического альянса на своей южной границе. Но для этого Грузия должна была решить свои территориальные проблемы (иначе вступление в НАТО невозможно просто из-за соответствующего положения устава этой организации). И «обломав» эти планы, а затем и признав Абхазию с Южной Осетией, Путин на долгие годы (если не навсегда) заморозил натовские амбиции Грузии.Это было очень «анти»! В общем, и антиамерикански, и антиевропейски, и антидемократически. Согласитесь, теперь забавно слушать, как все это провернул «агент Запада» Путин?В дальнейшем было ещё немало примеров того, что Путин действует исключительно с пророссийских позиций. Примеры? Да пожалуйста!Затеянная Путиным реформа российской армии с параллельным её перевооружением уж точно не была инспирирована иностранными спецслужбами. И можно сколько угодно подшучивать над «маршалом Табуреткиным», негодовать по поводу Васильевой, но суть от этого не меняется: на данный момент мы имеем весьма боеспособную армию, способную, как выясняется, вести войну на некотором удалении от собственных границ, «отжимать» полуострова, обеспечивать «отпускниками» некоторые угрожаемые сопредельные регионы и при этом иметь некоторый запас прочности на случай возможных осложнений.Или история с постепенным лишением Прибалтики российского транзита. Усть-Луга и вот это вот всё, внезапно и стремительно появившееся за последние десять лет, – это тоже происки западных разведок?А программа материнского капитала, которая хоть как-то стимулировала рождаемость в России и позволила нам чуть менее резко войти в демографическую яму, вырытую в девяностых? Да и недавний указ, где демография идет первым пунктом, – это все тоже западные спецслужбы реализуют руками своего агента Путина?События в Сирии, может быть? Я неоднократно слышал о том, что американцы заманили нас в сирийскую ловушку. Ну хорошо, хорошо, заманили. А захлопнут они её когда? А пока не захлопнули, мы в этой ловушке довольно неплохо выглядим. Да и нефть все дорожает и дорожает – стоило нам вступить в игру неподалеку от Саудовской Аравии, и некогда спесивые саудиты стали, наконец, приезжать в гости к «американскому агенту» Путину, чтобы обсудить с ним цены на нефть и сделку «ОПЕК плюс».Кстати, про ловушку много разговоров было и после Крыма. Но пока больше похоже на то, что сыр из неё был нами благополучно съеден. И в любом случае, с точки зрения американских геополитических интересов было бы куда проще не заманивать нас в «украинскую ловушку», а спокойно протащить Киев в НАТО, разместить на Украине свои военные базы и заняться Белоруссией и Казахстаном. Но нет, они заставили агента Путина обломать им всю малину, «отжавшего» Крым и отбросившего Украину от вожделенного НАТО на десятилетия.Смешно ведь, правда?На всякий случай уточню: целью данного текста не является возбуждение у читателей верноподданнических чувств. Путин в этом не очень и нуждается – ему и 86% хватит. Но помочь разобраться тем, кто этого хочет, – дело, наверное, хорошее.Наш президент, безусловно, может ошибаться. И мы, наверное, довольно справедливо критикуем его за ошибки во внутренней политике, за слабую экономическую политику, за отсутствие заметной борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Более того, это очень серьезные недоработки, которые при определенных условиях нельзя будет покрыть никакими внешнеполитическими успехами.Но очевидно, во всяком случае, мне, что нам не стоит ожидать от него прямого предательства. И когда вы слышите шипение «Путин опять слил» или «Путин продает нас олигархам», вспомните эту статью и дайте ссылку на неё очередному «путинслильщику».Авось его попустит… Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 99 Источник Похожие новости Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок Калининград: западный форпост и ахиллесова пята России Грязная нефть против чистых технологий

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