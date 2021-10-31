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Американский адмирал призвал США "остерегаться медведя" после "едкой" фразы Лаврова
31 октября 2021, 00:15 • 164 • Политика
Американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис призвал США "остерегаться медведя" после "едкой" фразы Сергея Лаврова. Он с тревогой воспринял разрыв отношений между Североатлантическим альянсом и Россией.
Американский адмирал в отставке и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис с тревогой воспринял разрыв отношений между Североатлантическим альянсом и Россией.
Недавно руководство НАТО лишило аккредитации восемь членов представительства Москвы при альянсе. Позже глава МИД России Сергей Лавров объявил об ответных мерах: выступая перед журналистами, он сообщил о приостановке деятельности отечественного постпредства и остальных ведомств для связей с НАТО.
Ставридис в своей публикации для Bloomberg особенно обратил внимание на одну фразу русского министра иностранных дел. Так, Лавров порекомендовал членам альянса связываться с послом России в Бельгии при возникновении "каких-то экстренных дел". Адмирал назвал это высказывание "едким".
Кроме того, он предупредил Вашингтон, что ни в коем случае нельзя не учитывать такую военную и политическую силу, как Россия, которая по-прежнему является одним из ключевых игроков на международной арене.
- подчеркнул Ставридис.
Он также напомнил, что именно с этой целью в середине XX века и создавался Североатлантический альянс.
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