Американский адмирал призвал США "остерегаться медведя" после "едкой" фразы Лаврова

Американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис призвал США "остерегаться медведя" после "едкой" фразы Сергея Лаврова. Он с тревогой воспринял разрыв отношений между Североатлантическим альянсом и Россией.

Американский адмирал в отставке и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис с тревогой воспринял разрыв отношений между Североатлантическим альянсом и Россией.

Недавно руководство НАТО лишило аккредитации восемь членов представительства Москвы при альянсе. Позже глава МИД России Сергей Лавров объявил об ответных мерах: выступая перед журналистами, он сообщил о приостановке деятельности отечественного постпредства и остальных ведомств для связей с НАТО.

Ставридис в своей публикации для Bloomberg особенно обратил внимание на одну фразу русского министра иностранных дел. Так, Лавров порекомендовал членам альянса связываться с послом России в Бельгии при возникновении "каких-то экстренных дел". Адмирал назвал это высказывание "едким".

Кроме того, он предупредил Вашингтон, что ни в коем случае нельзя не учитывать такую военную и политическую силу, как Россия, которая по-прежнему является одним из ключевых игроков на международной арене.

Стратегия "остерегаться медведя" должна оставаться приоритетной и сейчас,

- подчеркнул Ставридис.

Он также напомнил, что именно с этой целью в середине XX века и создавался Североатлантический альянс.