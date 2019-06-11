Американский адмирал пожаловался на русских моряков и лётчиков: "Не соответствуют тому, что мир ожидает"

Напомним, 7 июня в Восточно-Китайском море крейсер ВМС США Chancellorsville фактически подрезал российский большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов". Благодаря умелым действиям российского экипажа удалось избежать столкновения - корабли прошли в 50 метрах друг от друга.

В США, разумеется, поспешили обвинить в инциденте Россию, заявив о том, что это якобы наш корабль поставил американский крейсер под угрозу в тот момент, когда проходила посадка вертолёта на палубу Chancellorsville.

Это категорически опровергают в Тихоокеанском флоте, отмечая, что именно американцы создали опасный прецедент, а нашему кораблю пришлось экстренно маневрировать. Это же подтверждается и экспертами Царьграда, которые отмечали, что подобные провокации на море со стороны членов НАТО - не в диковинку, а американские моряки просто очевидно "забыли" про "правило правой руки".

В то же время начальник военно-морских операций американский адмирал Джон Ричардсон, комментируя случившееся в Восточно-Китайском море, пожаловался не только на русских моряков, считая, что именно "поведение капитана российского эсминца в Филиппинском море было безответственным и безрассудным", но ещё и на наших лётчиков.

В частности, он имел ввиду заявление Шестого флота ВМС США о том, что 4 июня российский Су-35 в Средиземном море совершил перехват американского самолёта-разведчика. Среди прочего в сообщении указывалось и о якобы "небезопасном" манёвре, который совершил российский самолёт.

В жалобе американского военного ведомства говорится о том, что наш борт якобы на высокой скорости прошёл перед американским самолётом-разведчиком.

"Что подвергало опасности наших пилотов и экипаж, - указывается в сообщении. - Экипаж P-8A сообщил о турбулентности в следе после второго взаимодействия".

Американский адмирал утверждает, что манёвры русских в воздухе и на море, мол, не соответствуют ожиданиям мира о ВС РФ:

"Этот неразумный маневр в сочетании с небезопасными маневрами российских самолетов в восточном Средиземноморье в начале этой недели дает понять, что эти опасные действия российских вооруженных сил по всему миру не соответствуют тому, что мир ожидает от ответственной и заслуживающей доверия мировой державы".