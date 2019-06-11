|
Американский адмирал пожаловался на русских моряков и лётчиков: "Не соответствуют тому, что мир ожидает"
11 июня 2019, 09:24 • 346 • Политика
Начальник военно-морских операций американский адмирал Джон Ричардсон, комментируя инцидент в Восточно-Китайском море, когда крейсер ВМС США подрезал российский большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов", пожаловался не только на русских моряков, но и на наших лётчиков. Он припомнил недавнее обвинение Шестого флота ВМС США в якобы "небезопасном" манёвре российского Су-35 и заявил, что "опасные действия" ВС РФ "не соответствуют тому, что мир ожидает".
Напомним, 7 июня в Восточно-Китайском море крейсер ВМС США Chancellorsville фактически подрезал российский большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов". Благодаря умелым действиям российского экипажа удалось избежать столкновения - корабли прошли в 50 метрах друг от друга.
В США, разумеется, поспешили обвинить в инциденте Россию, заявив о том, что это якобы наш корабль поставил американский крейсер под угрозу в тот момент, когда проходила посадка вертолёта на палубу Chancellorsville.
Это категорически опровергают в Тихоокеанском флоте, отмечая, что именно американцы создали опасный прецедент, а нашему кораблю пришлось экстренно маневрировать. Это же подтверждается и экспертами Царьграда, которые отмечали, что подобные провокации на море со стороны членов НАТО - не в диковинку, а американские моряки просто очевидно "забыли" про "правило правой руки".
В то же время начальник военно-морских операций американский адмирал Джон Ричардсон, комментируя случившееся в Восточно-Китайском море, пожаловался не только на русских моряков, считая, что именно "поведение капитана российского эсминца в Филиппинском море было безответственным и безрассудным", но ещё и на наших лётчиков.
В частности, он имел ввиду заявление Шестого флота ВМС США о том, что 4 июня российский Су-35 в Средиземном море совершил перехват американского самолёта-разведчика. Среди прочего в сообщении указывалось и о якобы "небезопасном" манёвре, который совершил российский самолёт.
В жалобе американского военного ведомства говорится о том, что наш борт якобы на высокой скорости прошёл перед американским самолётом-разведчиком.
"Что подвергало опасности наших пилотов и экипаж, - указывается в сообщении. - Экипаж P-8A сообщил о турбулентности в следе после второго взаимодействия".
Американский адмирал утверждает, что манёвры русских в воздухе и на море, мол, не соответствуют ожиданиям мира о ВС РФ:
"Этот неразумный маневр в сочетании с небезопасными маневрами российских самолетов в восточном Средиземноморье в начале этой недели дает понять, что эти опасные действия российских вооруженных сил по всему миру не соответствуют тому, что мир ожидает от ответственной и заслуживающей доверия мировой державы".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
346
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 июня 2019, 15:09
|
04 июня 2019, 11:24
|
08 июня 2019, 06:39
|
06 июня 2019, 12:24
|
07 июня 2019, 01:24
|
07 июня 2019, 10:54
|
05 июня 2019, 23:09