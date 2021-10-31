Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
Уничтожать "Байрактары" будут интеллигентно. Секрет ликвидации раскрыл...
Газопровод из России в Европу полностью остановлен
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
Главная / Политика

Американский адмирал оценил аппетит Путина к риску

31 октября 2021, 11:20  •  71 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com/
Военный назвал президента РФ умным тактиком
Бывший главком НАТО и адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис высказался о внешней политике российского лидера Владимира Путина и отношениях Москвы и альянса.
НАТО, считает Ставридис, поступает не слишком мудро, фокусируясь лишь на Китае и забывая о роли России и наращивании сотрудничества этих двух стран. Путин же при этом ведет себя, как умный тактик. Кроме того, политика главы РФ показывает его большой аппетит к риску, добавил военный.
Ставридис также напомнил о нескончаемом арсенале ядерного оружия у Москвы, что также говорит о том, что НАТО попросту не может игнорировать страну.
Ранее политолог Сатановский ответил на призывы ряда стран создать возможности для "предупредительного" удара по России. Эксперт напомнил о рисках, которые возникают на фоне агрессивных заявлений. Так, объединив силы, РФ и Китай могут стереть США с лица земли в случае военного конфликта. Подробности -  в нашем материале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





71
Источник
Похожие новости
30 октября 2021, 18:25
Газопровод из России в Европу полностью остановлен
30 октября 2021, 18:25
Эксперт объяснил на колбасе проблему с русским газом. Норкин подсказал решение
31 октября 2021, 00:15
Американский адмирал призвал США "остерегаться медведя" после "едкой" фразы Лаврова
30 октября 2021, 20:10
Миролюбие G20 в одном фото. Джонсон неудержим: "Пустите меня, я ему..."
30 октября 2021, 21:55
Украинские силовики захватили село в Донбассе? Ситуацию прояснили в ВСУ
31 октября 2021, 00:15
Экс-депутат Рады предложил России эффективный способ проучить Украину
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 октября 2021, 14:00
Театр военных действий: крушение MH17 было частью спецоперации Киева - Пинчук
30 октября 2021, 18:25
Газопровод из России в Европу полностью остановлен
29 октября 2021, 04:30
Готовится масштабная провокация: США призвали своих союзников в ЕС "накачать" Украину оружием
29 октября 2021, 12:05
Санду выставила условие для личной встречи с Путиным
28 октября 2021, 05:45
Перехваченные СУ-30 американцы бахвалятся возможностью уничтожения русского флота с воздуха
28 октября 2021, 12:10
Россия прирастёт пятью новыми территориями. Кто войдёт в состав РФ?
27 октября 2021, 01:10
"Не посоветовались с Украиной": Глава "Нафтогаза" обрушился с критикой на Германию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.