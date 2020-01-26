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Американский адмирал дал совет союзникам: "Хотите укрепить оборону? Учитесь у русских"

26 января 2020, 21:54  •  154 • В мире
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере. Командующий ВМС США в Европе Джеймс Фогго пояснил, что союзникам следует перенять опыт России по защите своих морских рубежей.
Командующий ВМС США в Европе Джеймс Фогго убежден, что то, как Россия укрепляет свои морские рубежи, может стать примером для других стран.
В частности, передаёт Business Insider, адмирал не раз обращал внимание на методы, которые используют военные России для защиты своих границ, а также указывал, что русские совершенствуют своё вооружение.
В итоге после всех предупреждений адмирал призвал союзников перенять эту тактику.
Также, полагает высокопоставленный военный, союзникам в ограниченности ресурсов можно приобрести умные мины, а также противокорабельные крылатые ракеты, которые вместе с береговыми РЛС будут работать в связке. В частности, не преминул отметить он, впечатляющим примером является российская оборона в Черноморском регионе, которая включает в себя ЗРК С-300 и С-400.
"Что касается оборонного потенциала, как я говорю нашим союзникам и партнёрам, если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваши берега, тогда подумайте о том, что делают русские при помощи своих систем преграждения доступа/блокирования зоны (A2/AD), и обзаводитесь подобными системами", — сказал Фогго.

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