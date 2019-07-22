Американскими методами? Киев ищет способ остановить выдачу паспортов России Донбассу

"Должны быть конкретные меры, чтобы прекратить или максимально усложнить этот процесс", - заявил Данилюк. По его мнению, выдача паспортов России в Донбассе якобы нарушает Минские соглашения.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", глава СНБО подчеркнул, что в Киеве рассматривают возможность объявления против Москвы новых санкций. По его словам, выдача паспортов ДНР и ЛНР является "спланированной провокацией", которую Украина "не оставит так". Не исключено, что для этого будут использоваться излюбленные американцами экономические методы воздействия - санкции.

История вопроса

17 июля президент Путин своим указом предоставил возможность получить российский паспорт в упрощенном порядке всем жителям Донецкой и Луганской областей, в том числе находящимся на территориях, подконтрольных Киеву. В народных республиках эти территории считают оккупированными.

Перед этим в апреле указ Путина предоставил возможность получить российское гражданство жителям ДНР и ЛНР. Президент подчеркнул вынужденный и гуманитарный характер этого решения, так как мириться с ситуацией заложников, в которой оказались жители народных республик, невозможно.

После того как процедура предоставления гражданства России жителям ДНР и ЛНР была упрощена, раздались предложения распространить этот порядок на всех жителей украинских регионов, которые стали жертвами военных действий. В ходе прямой линии с Путиным 20 июня глава семьи Люльковичей обратился к президенту с призывом, пожаловавшись на то, что в 2014 году они приехали в Россию из украинского Дзержинска и до сих пор смогли получить лишь статус беженцев.

Правовая сторона

Украина и Запад в лице США и некоторых стран Евросоюза восприняли решение России как провокацию и нарушение Минских соглашений. При этом украинские и западные политики не указали, какие нормы нарушает решение Москвы, и не смогли опровергнуть мнение независимых экспертов о том, что определение порядка предоставления своего гражданства является суверенным внутренним делом России.

"Настоящее российское вторжение"

Некоторые эксперты усматривают в решении Москвы еще более долгосрочные стратегии. Так, блогер Александр Роджерс заявил о том, что решение Следственного комитета России возбудить уголовное дело по факту запрещённых методов ведения войны повышает шансы украинских карателей в Донбассе увидеть "настоящее российское вторжение".

Напомним, решение СК было принято после того, как съёмочная группа телеканала "Звезда", работавшая на территории ДНР, попала под обстрел.

По словам Роджерса, каратели ВСУ пока еще не поняли, что выдача Россией паспортов жителям Донбасса меняет статус жителей региона - теперь они граждане России, и уголовное дело по факту их обстрела находится уже в российской, а не украинской юрисдикции.

"На украинское правосудие надежды нет (нет страны - нет и правосудия), поэтому Россия начала раздавать своё гражданство жителям ЛДНР с целью защиты их жизни, достоинства и гражданских прав", - поясняет блогер в своей статье для ИА "Новостной фронт".