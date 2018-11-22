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Американским военным разрешили стрелять на поражение по «каравану мигрантов»

22 ноября 2018, 01:54  •  4 • Политика
Белый дом разрешил воинским подразделениям США, находящимся на границе с Мексикой, в случае необходимости открывать огонь на поражение. Соответствующий документ подписал глава аппарата Джон Келли.
Американские военные смогут вести прицельный огонь в тех случаях, когда это будет необходимо в целях защиты пограничников. Решение о применении стрельбы на поражение будет принимать глава Пентагона.
Помимо этого, в документе говорится, что военные могут прибегать к демонстрации силы, временному задержанию нарушителей, короткому обыску и установлению контроля над толпой.
Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о намерении перекрыть поток нелегальных мигрантов из Мексики. Некоторое время назад американские пограничники и военные начали возводить укрепления и натягивать колючую проволоку, готовясь к очередному наплыву желающих попасть на территорию США.

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