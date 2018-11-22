Американским военным разрешили стрелять на поражение по «каравану мигрантов»

Белый дом разрешил воинским подразделениям США, находящимся на границе с Мексикой, в случае необходимости открывать огонь на поражение. Соответствующий документ подписал глава аппарата Джон Келли.

Американские военные смогут вести прицельный огонь в тех случаях, когда это будет необходимо в целях защиты пограничников. Решение о применении стрельбы на поражение будет принимать глава Пентагона.

Помимо этого, в документе говорится, что военные могут прибегать к демонстрации силы, временному задержанию нарушителей, короткому обыску и установлению контроля над толпой.

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о намерении перекрыть поток нелегальных мигрантов из Мексики. Некоторое время назад американские пограничники и военные начали возводить укрепления и натягивать колючую проволоку, готовясь к очередному наплыву желающих попасть на территорию США.