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Американским военным разрешили стрелять на поражение по «каравану мигрантов»
22 ноября 2018, 01:54 • 4 • Политика
Белый дом разрешил воинским подразделениям США, находящимся на границе с Мексикой, в случае необходимости открывать огонь на поражение. Соответствующий документ подписал глава аппарата Джон Келли.
Американские военные смогут вести прицельный огонь в тех случаях, когда это будет необходимо в целях защиты пограничников. Решение о применении стрельбы на поражение будет принимать глава Пентагона.
Помимо этого, в документе говорится, что военные могут прибегать к демонстрации силы, временному задержанию нарушителей, короткому обыску и установлению контроля над толпой.
Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о намерении перекрыть поток нелегальных мигрантов из Мексики. Некоторое время назад американские пограничники и военные начали возводить укрепления и натягивать колючую проволоку, готовясь к очередному наплыву желающих попасть на территорию США.
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