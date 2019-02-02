Американским ученым запретили делиться опытом с коллегами из России

Министерство энергетики США запретило своим сотрудникам и ученым ездить на мероприятия в Россию, Китай, Иран и КНДР и делиться с коллегами из этих стран опытом и знаниями.

Сотрудникам и ученым Министерства энергетики США запрещено принимать участие в международных мероприятиях, которые спонсируются властями России, Китая, Ирана и КНДР, передает телеканал "360" со ссылкой на издание The Wall Street Journal. "Эти действия предпринимаются в целях защиты национальных интересов США в области безопасности и науки", - пояснил замминистра энергетики США Дэн Бруллетт.

По его словам, ученые должны работать или с США, или с упомянутыми государствами. Теперь сотрудникам ведомства не разрешается посещать профильные мероприятия по приглашению перечисленных стран или делиться с коллегами из этих стран своим опытом и знаниями. Такие меры, по мнению инициаторов нововведения, помогут Соединенным Штатам в противодействии хищению их технологий, разработок и интеллектуальной собственности.