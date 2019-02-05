В Японии признали Курилы идеальным местом для ракет США, такой позиции придерживаются японские СМИ. Впрочем, у российских граждан своя позиция. Американским ракетам на Курилах в соцсетях предложили ответить "ракетами средней дальности на Дальнем Востоке".

Японские СМИ, мечтая о передаче Россией четырех Курильских островов, уже мысленно разместили на них военные базы США. По мнению автора Japan Business Press, Курилы - идеальное место для американских ракет. Даже если не принимать во внимание, что Курильские острова Японии не принадлежат, размышления журналистов выглядят как минимум воинственно...

Впрочем, в социальных сетях в привычной ироничной манере отреагировали на сказанное в материале.

"Ракеты средней дальности на Дальнем Востоке будут "приятным" подарком для жителей Японии".

"А недавно совсем уже обнаглели и стали переговариваться то за стенкой, то этажом ниже".

Были и комментарии практического характера.

"Ну что за бред. А на соседней территории основной Японии, не "место" ни разу? При желании-то?"

"Очень хорошо подмечено о выгодном размещении ракет, мы их там и разместим..."

Ракеты средней дальности на Дальнем Востоке будут "приятным" подарком для жителей Японии — Михаil Морозоv (@MihailMor) 5 февраля 2019 г.

Ну что за бред. А на соседней территории основной Японии, не "место" ни разу? При желании то? — Николай Кладовой (@toNIK761) 5 февраля 2019 г.

Очень хорошо подмечено о выгодном размещении ракет,мы их там и разместим... — MALLEUS MALEFICARUM (@ev4_w) 5 февраля 2019 г.