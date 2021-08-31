Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупос...
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены несты...
"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и...
Убивали не террористы: Очевидцы бойни в Кабуле рассказали о скрытом в США факте
Главная / Политика

Американским генералам стало стыдно за главу Пентагона

31 августа 2021, 11:25  •  126 • Политика
Ллойд Остин. Фото: Ssgt. Julian Kemper/Dod/www.globallookpress.com
Офицеры испугались за свою страну, которой управляют такие руководители
Глава Пентагона Ллойд Остин должен уйти в отставку. С таким требованием выступили американские адмиралы и генералы. Почти 90 высокопоставленных офицеров, многие из которых уже покинули службу, подписали открытое письмо, опубликованное на портале Flag Officers For America.
По оценке генералов, ситуация с выводом войск из Афганистана показала, что с такими руководителями Америка находится в опасности. Пентагон не должен был допускать столь постыдных ошибок в Кабуле. Глава Минобороны Остин, когда увидел, что президент США Джо Байден к нему не прислушивается, должен был сам подать в отставку.
Но в итоге Вашингтон проявил слабость, в том числе перед талибами (Талибан – запрещенная в РФ террористическая организация), и теперь с ним никто не будет считаться.
"Ущерб репутации США не поддается описанию. Теперь еще долгие годы нас будут рассматривать как ненадежного партнера в любом международном деле",
– приводит РИА ФАН выдержку из письма. Помимо Остина, генералы требуют уволить также главу Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, по вине которого современное военное оборудование стоимостью десятки миллиардов долларов попало к "врагам Америки".
Аналогичное мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп. По его мнению, США могли покинуть Афганистан "с гордостью". Вместо этого они уходят с позором, растеряв уважение даже тех, кто их уважал прежде. "Нами руководят дураки", – признал Трамп.
Ранее Пентагон официально объявил, что миссия США в Афганистане завершена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





126
Источник
Похожие новости
31 августа 2021, 05:00
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём тут вообще украинцы?"
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
31 августа 2021, 01:20
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов двух стран
31 августа 2021, 09:35
На Украине опасаются последствий от закрытия границы с Россией
31 августа 2021, 06:50
"Умирали в муках семьями": Юрист рассказал о проникновении биооружия Японии в Россию
31 августа 2021, 03:10
Лавров указал финскому политику на русского шпиона
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 августа 2021, 05:00
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём тут в...
31 августа 2021, 07:45
Через границу Украины прорвался неизвестный военный БПЛА: ПВО сбить его не смогла
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
31 августа 2021, 03:10
«МВ»: Киев подписал приговор молдавскому Днестру
31 августа 2021, 01:20
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов двух стран
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 августа 2021, 03:15
"Грантоеды" идут на восток. США хотят перенести в Донбасс схему внешнего управления Украиной
28 августа 2021, 05:30
На Львовщине найден труп американского военного
29 августа 2021, 13:35
Политолог предупредил о "страшной трагедии" между Россией и Украиной
28 августа 2021, 23:50
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены нестыковки
28 августа 2021, 00:55
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
25 августа 2021, 06:55
"Как нам разделить Украину?": Тридцать лет "незалежности" и грядущий распад
28 августа 2021, 02:45
"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентагону по Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.