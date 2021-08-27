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Американским базам запретили "подпитываться" от России
27 августа 2021, 23:05 • 88 • В мире
США запретили своим базам в Европе приобретать энергоресурсы у России.
В документе, размещенном в Федеральном реестре США, говорится о вводимом для европейских баз США ограничении. В частности, Пентагон настаивает на ограничении потребления энергоресурсов от России.
Речь идет о запрете заключать контракты на потребление энергоресурсов из России. Объясняется это необходимостью "укрепления энергетической безопасности в Европе".
Отмечается, что правило вводится для исполнения положений оборонного бюджета на 2020 финансовый год. Однако не исключено, что из нового правила будут исключения.
Официально документ с запретом для американских баз опубликуют 30 августа.
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