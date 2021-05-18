Американских "освободителей" встретили градом камней в Сирии

Жители Сирии встретили американских "освободителей" градом камней, когда военная колонна США проезжала через город.

Инцидент произошёл в населённом пункте Аль-Джавадия (провинция Хасака), который расположен в 50 км от Эль-Камышлы. На кадрах видео, которое распространило агентство "Русская весна", видно, как толпа начинает кричать и швыряться камнями в проезжающие по дороге американские броневики. Американская техника проследовала своим маршрутом, не сбавляя скорости.

Отметим, что военные США находятся в Сирии незаконно. У Вашингтона нет ни разрешения официального Дамаска, ни мандата Совбеза ООН, чтобы размещать военные силы на территории суверенного государства.

Сохранение военного контингента США оправдывают необходимостью охранять сирийские месторождения нефти от террористических группировок. Однако, как заявляют в Дамаске, американцы и сотрудничающие с ними курды сами крадут сирийскую нефть, а затем контрабандой вывозят её за границу. Сирийские власти также обвиняют Вашингтон в том, что он оказывает вооружённую поддержку оппозиции в надежде свергнуть законно избранного президента Башара Асада.