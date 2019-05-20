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Американских подводников уволили за найденный "список изнасилований"
20 мая 2019, 23:54 • 14 • В мире
Двух американских подводников уволили за найденный у них список, который тут же окрестили "списком изнасилований". В документе были перечислены все женщины из числа моряков субмарины, каждой проставлены оценки и добавлены непристойные комментарии.
Детали секс-скандала раскрыло американское издание Military. Как выяснили журналисты, командование ВМС США начало расследование в отношении двух подводников, служивших на субмарине USS Florida. Это одна из подлодок, где на борт допускаются женщины-моряки. Из 173 членов экипажа представительниц слабого пола там – 32.
При этом еще в прошлом году в одном из компьютеров подлодки были найдены странные документы. Речь идет о списке, где был перечислен пофамильно женский состав экипажа. Каждая из морячек была оценена - степень ее привлекательности выражалась звездочками. Авторы списка снабдили его также непристойными комментариями в адрес каждой из женщин.
После того, как слухи о "списке изнасилований" распространились среди экипажа, служащие женщины сильно занервничали. Ни одна из них, пишет портал, уже не могла быть уверена в своей безопасности, и с недоверием относилась к каждому сослуживцу, который мог оказаться автором списка.
В итоге, когда дело дошло до верховного командования, двое моряков были изгнаны с подлодки. Еще несколько служащих получили дисциплинарные взыскания.
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