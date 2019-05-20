Американских подводников уволили за найденный "список изнасилований"

Детали секс-скандала раскрыло американское издание Military. Как выяснили журналисты, командование ВМС США начало расследование в отношении двух подводников, служивших на субмарине USS Florida. Это одна из подлодок, где на борт допускаются женщины-моряки. Из 173 членов экипажа представительниц слабого пола там – 32.

При этом еще в прошлом году в одном из компьютеров подлодки были найдены странные документы. Речь идет о списке, где был перечислен пофамильно женский состав экипажа. Каждая из морячек была оценена - степень ее привлекательности выражалась звездочками. Авторы списка снабдили его также непристойными комментариями в адрес каждой из женщин.

После того, как слухи о "списке изнасилований" распространились среди экипажа, служащие женщины сильно занервничали. Ни одна из них, пишет портал, уже не могла быть уверена в своей безопасности, и с недоверием относилась к каждому сослуживцу, который мог оказаться автором списка.

В итоге, когда дело дошло до верховного командования, двое моряков были изгнаны с подлодки. Еще несколько служащих получили дисциплинарные взыскания.